Chiuso ancora locale a Castelfiorentino, nel retrobottega persone con precedenti

La guardia di finanza interviene a Castelfiorentino in un locale gestito da un nigeriano, dove sono state trovate delle persone con precedenti di polizia (spaccio, evasione, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rissa) mentre consumavano alcolici nel retrobottega. La segnalazione è giunta alla questura che ha portato in breve tempo alla sospensione della licenza commerciale del locale per 10 giorni.

Solo pochi mesi prima lo stesso esercizio commerciale, a seguito di analogo controllo della Guardia di Finanza era stato già oggetto di sospensione della licenza commerciale per gli stessi gravi motivi.

Inoltre, durante un controllo dei passeggeri in transito lungo la stazione ferroviaria sono state trovate 6 persone (sia italiane che straniere, ma tutte di giovane età) con droga per uso personale. I finanzieri hanno segnalato il tutto al prefetto per le sanzioni che verranno, come ritiro o divieto del rilascio di pataente, porto d'armi o divieto d'espatrio.

I militari hanno inoltre controllato i binari e le aiuole pubbliche con le unità cinofile, scoprendo dosi di hashish nascoste in aree frequentate anche dai bambini e dalle mamme, visto che in prossimità ci sono aree giochi dedicate ai più piccoli.