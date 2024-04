Dalla Stanford University in visita a Montelupo, alla scoperta della ceramica

Lo scorso gennaio ha fatto è stato in visita a Montelupo un gruppo di 50 persone della la Stanford University, l'ateneo americano considerato una delle migliori Università del mondo. Con sede principale in California, Stanford ha un distaccamento a Firenze per ospitare gli studenti che frequentano l’anno di studi all’estero, previsto dai piani di studio.

Si è trattata di una giornata di turismo esperienziale, a cui ne seguiranno altre. Soprattutto è stata l’occasione per concretizzare la collaborazione fra Università e amministrazione comunale, tanto che Montelupo Fiorentino è stata inserita fra le destinazioni in cui gli studenti possono svolgere il loro tirocinio obbligatorio.

Questa mattina, dopo la firma ufficiale della convenzione, è stata accolta presso la Scuola della Ceramica la prima studentessa, che affiancherà lo staff della Scuola della ceramica nelle diverse attività; avrà modo di conoscere la storia di Montelupo, ma anche di sperimentare la lavorazione ceramica.

"Mi sono molto adoperata per aggiungere questo risultato importante. Credo che Montelupo in virtù della sua vicinanza con Firenze e dei facili collegamenti, della sua storia, dell’offerta che propone, ma anche del fatto che è un luogo più che vivibile, abbia tutte le carte in regola per attirare l’interesse di questo tipo di visitatori.

Lo abbiamo sperimentato in periodi più brevi in passato con i campus universitari legati all’archeologia.

Si tratta ora di mettere a sistema questa offerta di consolidare i contatti che abbiamo ed eventualmente di avviarne di nuovi.

È una scommessa sicuramente, ma credo che per noi sia necessario alzare lo sguardo, ampliare i nostri orizzonti e scegliere anche strade meno consuete per attrarre l’interesse di un pubblico straniero", afferma l’assessora alla cultura Aglaia Viviani.

