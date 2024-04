Elezioni Capraia e Limite, presentazione ufficiale di Di Mauro per il centrodestra

La cittadinanza e la stampa sono invitate sabato 6 aprile alle ore 15:00 presso il Circolo MCL di Capraia Fiorentina, alla presentazione del candidato sindaco della lista di centrodestra "siAMO Capraia e Limite", Emanuel Di Mauro. Sarà un momento di ritrovo, in cui il candidato parlarà direttamente con la cittadinanza, partendo proprio da Capraia Fiorentina, luogo dove è cresciuto.

"Per me è davvero un onore ed un piacere essere la voce di quelli che credono in un cambiamento vero. A cambiare non deve essere la casacca di squadra, una volta con il PD e una volta contro - come succede da anni - ma la modalità di affrontare i problemi che ci proiettano verso il 2029! La nostra sarà una campagna elettorale pulita dove faremo le nostre proposte semplici, possibili ed attuabili e le foraggeremo con le proposte della cittadinanza. Punti sicuri, chiari e decisi, dove a fare da padrone deve essere la competenza e la volontà,” dichiara il candidato sindaco, Emanuel Di Mauro.

Hanno confermato la loro presenza, il sen. FDI Paolo Marcheschi e i Francesco Torselli, candidato al Parlamento europee per FDI, oltre ai rappresentati locali dei partiti della coalizione di centrodestra.

SiAmo Capraia e Limite-Centrodestra Unito