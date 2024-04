Erasmus, da Le Mans una delegazione francese in arrivo a Fucecchio

Dopo il progetto Erasmus, proseguono le esperienze europee per gli studenti dell’istituto superiore “Arturo Checchi” di Fucecchio. Questa volta i protagonisti sono gli alunni della classe 4C del liceo linguistico, che dal 21 al 27 marzo scorsi, accompagnati dalle professoresse Anna Antonelli e Laura Migliorini, hanno fatto tappa a Le Mans, in Francia, per uno scambio culturale con il lycée Bellevue. Un’esperienza durante la quale i ragazzi sono stati ospiti delle famiglie francesi e che adesso si apprestano a ricambiare ospitando in Italia gli studenti francesi, a partire da oggi e fino al 10 aprile.

Lo scambio culturale, attivato grazie al contatto della dirigente scolastica Genny Pellitteri con la dirigente scolastica francese Sylvie Criscolo, ed organizzato da un team di docenti composto da Anna Antonelli, Paola Arioso, Laura Migliorini, Elisa Montanelli e Florence Tellini, con il supporto della segreteria amministrativa dell’istituto e del consiglio di classe, ha permesso ai ragazzi di partecipare ad alcune lezioni degli studenti francesi e di visitare le città di Le Mans, Angers e Parigi. Nella loro visita in Italia, invece, gli studenti francesi saranno accompagnati nelle visite di Fucecchio, Firenze e Siena, oltre a prendere parte ad alcune lezioni all’interno dell’istituto Checchi e ad torneo sportivo.

"Quella che stanno vivendo i nostri ragazzi rappresenta un'esperienza unica – commenta il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli - che ci indica la strada dell'apertura, del viaggio e della conoscenza come elementi imprescindibili della crescita di ogni giovane cittadino europeo, oltre a favorire il dialogo e l’apprendimento interculturali abbattendo così pregiudizi e stereotipi. L'Europa sognata da Altiero Spinelli a metà del secolo scorso può diventare realtà soltanto se le giovani generazioni avranno consapevolezza di un destino comune per tutti i cittadini del nostro continente".

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa