Il candidato sindaco Picchianti incontra i cittadini al Parco Corsini di Fucecchio

o il piacere di invitare tutta la cittadinanza questo Sabato 6 Aprile alle ore 16 al Parco Corsini di Fucecchio (lato via Mario Sbrilli) all'evento che darà simbolicamente inizio agli ultimi due mesi di campagna elettorale che ci porteranno all'appuntamento elettorale dell'8 e 9 Giugno.

Sarà l'occasione per presentare la squadra e le liste che mi sosterranno in questa candidatura a Sindaco di Fucecchio. La scelta del luogo non è casuale: un polmone verde ricco di storia fucecchiese è messo a repentaglio dal progetto di un grande parcheggio interrato dalla dubbia utilità, ma dal certo impatto sulle tasche di noi cittadini per gli anni a venire e sull'ambiente circostante. Saremo qui anche per dire basta a grandi progetti come questo.

Quelli appena trascorsi sono stati mesi di intensi contatti durante i quali si è respirata una concreta voglia di cambiamento che finalmente va al di là delle appartenenze politiche e guarda ormai solamente agli interessi del paese e del suo sviluppo. Stanno continuando i colloqui con le categorie produttive e commerciali, con le associazioni, le società sportive, le Contrade e tutte quelle realtà di cui Fucecchio è ricca. Sono entusiasta della risposta dei miei concittadini e sono certo che con loro, se me ne daranno la possibilità, potremo finalmente costruire una Fucecchio migliore.

Vittorio Picchianti

Candidato Sindaco di Fucecchio per il centrodestra