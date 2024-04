Il costumista Gianluca Sbicca ospite del Dramma Popolare

n'altra eccellenza del mondo del teatro arriva a San Miniato. Si tratta di Gianluca Sbicca. Venerdì alle 17, 30, nella biblioteca del seminario vescovile Piazza della Repubblica a San Miniato, si terrà la seconda iniziativa del progetto del professore Masolino D’amico, direttore artistico del Dramma Popolare guidato da Marzo Gabbanini: i mestieri del teatro. Insieme al professor D’Amico sarà relatore il costumista Gianluca Sbicca, conosciuto a livello nazionale non solo in campo teatrale. Un nome autorevole, quello di Sbicca, classe 1973, che nel corso della sua carriera ha lavorato sia per la prosa sia nell’opera lirica, con molti registi tra cui Massimo Popolizio, Stefano Ricci, Peter Greenaway, Alvis Hermanis, Gabriele Lavia, Federico Tiezzi, Valter Malosti, Giorgio Sangati, Jacopo Gassmann, Claudio Tolcachir, Sergio Blanco, Roberto Latini, Daniele Salvo, Piero Maccarinelli, Sergio Fantoni, solo per citarne alcuni.

Una carriera nel mondo del teatro iniziato dopo varie esperienze nel campo della moda. L’inizio fu come assistente di Jacques Reynaud per Lolita di Nabokov, regia di Luca Ronconi con cui nel 2001 Iniziò un sodalizio artistico con Ronconi, proseguito per 15 anni fino al suo ultimo spettacolo, Lehman Trilogy. Tra i molti spettacoli firmati per Ronconi Amor nello specchio con Mariangela Melato, Prometeo incatenato, Baccanti, Rane, Peccato che fosse puttana, Professor Bernhardi, Diario privato, Lo specchio del diavolo, Troilo e Cressida, solo pere citarne, anche in questo caso, solo alcuni. Un appuntamento, dunque, di alto profilo, quello proposto dal Dramma Popolare che è già in cammino verso la Festa del Teatro 2024.