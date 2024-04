I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 16 sulla SP50 tra Balconevisi e Corazzano a San Miniato per un incidente stradale. Due le auto coinvolte in uno scontro, i conducenti sono stati presi in cura dal personale sanitario. Il personale dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza l'area dell'intervento e le autovetture coinvolte di cui una alimentata a GPL. Sul posto Misericordia di San Miniato e Polizia Municipale San Miniato.