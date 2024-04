Morte Denny Magina, il presunto omicida aggredito a Livorno

È stato aggredito a Livorno Hamed Hamza, il presunto omicida indagato per la morte di Denny Magina, 30enne che precipitò dal quarto piano di un palazzo frequentato anche da spacciatori il 22 agosto 2022.

Secondo le ricostruzioni, Hamza, tunisino di 34 anni, era stato a firmare al comando dei carabinieri di viale Fabbricotti – dove deve presentarsi quotidianamente su ordine del gip che gli ha imposto l'obbligo di dimora – quando è stato sorpreso da un imprecisato numero di aggressori.

Solo dall'arrivo fortuito di un'ambulanza di passaggio ha impedito che il 34enne subisse conseguenze più pesanti: il tunisino, infatti, è stato portato in ospedale con traumi al volto e all'addome, ma nel pomeriggio è stato dimesso dai medici.

Hamza, era stato arrestato per omicidio preterintenzionale, tuttavia era stato rilasciato la scorsa settimana dal gip per una questione giuridica che riguarda il calcolo dei termini di custodia cautelare in caso di connessione tra diversi reati.

Contro tale decisione la procura di Livorno ha già presentato appello al tribunale del riesame di Firenze.