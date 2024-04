Protezione civile, incontro al Pacini di Fucecchio

Il ruolo cruciale della protezione civile all’interno della comunità e il costante impegno di tutti i volontari pronti ad intervenire soprattutto nei momenti di crisi e di emergenza. Sabato 6 aprile, al teatro Pacini di Fucecchio, in programma un evento per raccontare tutto questo, per ascoltare le storie di chi è stato sul campo e per premiare la forza e la dedizione dei volontari.

L’incontro, in programma alle ore 10, è promosso dal Secov Associazione Nazionale Carabinieri Toscana con la collaborazione del Nucleo di Protezione Civile Associazione Nazionale Carabinieri di Fucecchio e del Comune di Fucecchio. Interverranno il generale Luigi Nardini, ispettore dell’Associazione Nazionale Carabinieri della Regione Toscana, il colonnello Daniele Riva, comandante della Compagnia Carabinieri di Empoli, il sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, l’assessore alla protezione civile Fabio Gargani, autorità civili e militari e il Consiglio comunale delle Ragazze dei Ragazzi, gli studenti della scuola secondaria di primo grado “Montanelli Petrarca”.

Durante la mattinata saranno proiettati alcuni video relativi all’operato della protezione civile e consegnati gli attestati di merito ai volontari dei nuclei di protezione civile di Bientina, Carmignano, Firenze, Fucecchio, Livorno, Lucca, Massa, Pescia, Pistoia, Prato, San Miniato, Seravezza, Subbiano e Vaiano.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa