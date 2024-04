Rissa di fronte all'ufficio immigrazione della Questura di Firenze: tre feriti

La scorsa notte si è verificata una rissa di fronte all'ufficio immigrazione della Questura di Firenze, situato in via della Fortezza, nel centro storico della città. Tre persone nordafricane sono rimaste ferite, ma al momento non si conosce la gravità delle loro condizioni. Secondo alcune testimonianze raccolte sul posto, la lite sembra essere stata scatenata da una disputa legata alle code all'ufficio immigrazione. Da quanto è stato possibile apprendere, diverse persone si erano radunate davanti all'ufficio per presentare richieste di asilo politico, ma senza aver fissato un appuntamento. Alcuni individui di origine sudamericana sembrano aver tentato di saltare la fila, provocando le proteste di una donna presente. Alcuni nordafricani sarebbero intervenuti in difesa della donna, innescando poi la rissa. Quando le volanti sono arrivate sul posto in risposta a una segnalazione al 112, i presunti responsabili di origine sudamericana non erano più presenti. Gli investigatori stanno attualmente cercando di ricostruire l'accaduto e identificare i responsabili della rissa.