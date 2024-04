SR325, riaperta la circolazione

A partire dalle ore 15.00 di oggi la circolazione sulla SR325 è stata ripristinata in entrambi i sensi di marcia. A un mese dalla frana che ha colpito la località di Camino-Le Coste, nel Comune di Vaiano, la situazione stradale ritorna alla normalità grazie al costante impegno della Provincia e della ditta incaricata, che hanno lavorato ininterrottamente per raggiungere l’obiettivo della riapertura completa.

Il presidente della Provincia Simone Calamai ha sottolineato l’importanza di questo momento, evidenziando gli sforzi dedicati per riaprire la SR325 a doppio senso: “Abbiamo voluto fortemente tutto questo, lavorando alla massima velocità possibile – ha dichiarato Calamai – Questo risultato è fondamentale per liberare completamente la Valbisenzio da una situazione difficile che ha caratterizzato tutto il mese di marzo. Restituire una mobilità completa alle imprese e agli abitanti della valle è sempre stata la nostra priorità e continueremo ad impegnarci con determinazione nella sistemazione del movimento franoso fino alla completa messa in sicurezza del versante. Questo è solo un passo avanti nel nostro impegno teso al miglioramento del tratto in località Le Coste”.

I lavori per fronteggiare il movimento franoso proseguono secondo il programma stabilito, solo in caso di necessità per esigenze cantieristiche la ditta incaricata potrà temporaneamente ripristinare il senso unico alternato, regolato da impianto semaforico o da movieri con palette.

Il presidente Calamai ha infine invitato alla piena e sinergica collaborazione la Regione e i comuni della Valbisenzio allo scopo di delineare il futuro di un’arteria fondamentale per l’intero territorio.

Fonte: Ufficio Stampa