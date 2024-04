Giovani e turisti avranno risposte alle loro domande con i nuovi uffici a Empoli

Due locali attigui per due uffici nuovi che si affacciano sulla centrale piazza del Popolo a Empoli: il primo dedicato ai giovani con Hub 4 Young, il secondo ai turisti con il Punto Informazioni Turistiche. Il collegamento con Palazzo Leggenda riqualifica una parte importante della città, in attesa della chiusura del progetto Hope sull'ex ospedale che porterà, nei 10mila mq a disposizione, altri servizi per la popolazione: uno spazio per studenti, una caffetteria-ristorante, due piani dedicati alla scuola di musica Cam, un piano terra per un museo, una ludoteca per bambini e un hub di servizi al piano terra, dallo Sportello sociale a quello per l'immigrazione.

L'inaugurazione si è tenuta oggi con la sindaca Brenda Barnini, l'assessora alla Cultura e al turismo del Comune di Empoli, Giulia Terreni, Carlo Ghilli, responsabile del servizio Biblioteca, beni culturali, Giovani e Archivio storico, e Caterina Maltinti, referente del progetto DUM - Diamoci una mossa.

Hub 4 Young, una bussola per i giovani in cerca di futuro

Il finanziamento da parte di Anci e del Dipartimento Politiche Giovanili dlela presidenza del Consiglio dei Ministri ha permesso di attuare questo sportello, che da un lato vuole facilitare la conoscenza di servizi già presenti e funzionanti sul territorio, dall’altro cerca un continuo ascolto dei giovani così da rilevare i loro bisogni e le loro difficoltà.

Il progetto punta a identificare e a riportare all'azione i giovani Neet dell'Empolese, ossia coloro che non studiano e non lavorano, tra i 16 e i 30 anni. Un servizio a metà tra Informagiovani e Centro per l’impiego, dove offrire supporto ai ragazzi nella redazione di strumenti fondamentali come il curriculum vitae e nel processo di valorizzazione e definizione delle proprie competenze formali e non, così come per aiutarli a districarsi nelle procedure, a volte complesse, di ricerca di opportunità di tirocinio, lavoro, formazione e mobilità all’estero. Un altro supporto richiesto, su cui l'amministrazione si sta attivando con i soggetti presenti sul territorio, è quello del supporto psicologico e relazionale.

L'orientamento è stato confermato dal questionario online rivolto alle ragazze e ai ragazzi del territorio, a cui hanno risposto in 300.

Punto Informazioni Turistiche, un servizio atteso da tempo

"Empoli ha un'enorme potenzialità turistica e in questi anni qualcosa è cambiato, con piccoli tasselli che si sono aggiunti all'offerta cittadina con un panorama diversificato. Prima di arrivare a questo punto, siamo partiti dalle basi. Ad esempio la cartina turistica, che non veniva fatta dall'epoca del sindaco Bugli", così commenta l'assessora alla Cultura Giulia Terreni ricordando il percorso che ha portato, covid permettendo, all'inaugurazione di oggi. Assieme allo Sportello Unico Eventi (SUEV) che, da anni, rappresenta un servizio fondamentale per i cittadini e le associazioni che organizzano eventi in città, il Punto Informazioni Turistiche vuole dare al turista o al visitatore occasionale ciò che cerca per affacciarsi sulla città empolese. Prima di ciò sono state realizzate le basi: la già citata cartina, la cartellonistica, il sito internet e tutto il materiale promozionale.

Le dichiarazioni

“Quello che vedete oggi in questi due ambienti al piano terra di Palazzo Leggenda è il frutto di un lavoro lunghissimo - sottolinea la sindaca Barnini - Da un lato, qui hanno sede l'ufficio turistico e il Suev, esigenze per la città, parlo soprattutto dell'ufficio turistico, delle quali si parlava da anni. C’era un punto al MuVe ma non è mai esisttita una sede esplicitamente dedicata, frutto del grande lavoro svolto dall'assessora Terreni e da tutto l'ufficio, a partire dalla dirigente Sandra Bertini. A tutte e tutti loro va il mio grazie: se non ci fosse stato il lavoro fatto da ognuno di loro, quando abbiamo iniziato a immaginare il recupero degli spazi dell'odierno Palazzo Leggenda, non avremmo avuto né realizzato questo progetto. Ecco che un intervento di rigenerazione di edifici dismessi è diventato molla per la generazione di nuovi servizi per la popolazione".

"Sul progetto legato ai giovani Neet - ricorda Ghilli, responsabile servizio Giovani del Comune di Empoli - abbiamo iniziato a lavorarci nel 2022, dopo una manifestazione di interesse di Anci per attività di formazione per giovani che non studiano, non si formano e non lavorano, i Neet. Alla base di questa attività, dati che nel periodo post Covid evidenziavano tendenze importanti in quanto ad abbandono scolastico, giovani fuori dai percorsi di formazione e professionali anche nell'Empolese. Abbiamo quindi scelto di partecipare a questa formazione, lunga, arrticolata, che ha dato frutti importanti. Da questo è nato il progetto empolese, un progetto che su 150 comuni italiani partecipanti si è piazzato, nella sua categoria, primo a livello nazionale, permettendoci di contare su un finanziamento da 120mila euro che trova attuazione nella realizzazione dell’hub, nella collaborazione con le realtà locali coinvolte e nelle attività previste"

"Oggi salutiamo l'apertura di due servizi differenti e importanti per la nostra città - evidenzia Caterina Maltinti, referente del progetto DUM - Diamoci una mossa - Parlo dello sportello per il turismo, atteso e oggettivamente importante per un territorio come il nostro, e parlo di Hub 4 Young, frutto del progetto Dum. L'hub è un'azione nodale per il progetto che prevede dieci linee di intervento: è luogo fisico di ascolto, supporto e orientamento la cui progettazione viene da lontano, dalla colllaborazione con tante realtà che hanno creduto nel progetto fin da subito. Un mese fa è stato istituito con loro l’Osservatorio giovanile, una novità per Empoli, che ci porta a parlare di politiche giovanili con tutti gli attori territoriali coinvolti. Ed è quello che ci chiedeva anche Anci con il progeto che a Empoli ha portato alla nascita di Dum. Ascolto e supporto per tutti i ragazzi, non solo per i Neet, con questo obiettivo nasce l’Hub, esperienza che raccoglie anche le 'indicazioni' che ci sono pervenute in seguito alla divulgazione di un questionario fra ragazze e ragazzi del territorio. Ci sono pervenute più di 300 risposte che ci hanno chiarito le idee sulle esigenze dei più giovani, dalle necessità di orientamento al lavoro o rispetto all’università fino alla realizzazione del curriculum, solo per fare qualche esempio. Ed è emersa anche la necessità di uno sportello di ascolto e supporto psicologico, anche su tematiche relazionali: ci stiamo muovendo con altri attori del territorio per offrire risposte concrete anche su questo".

Gli uffici saranno aperti al pubblico da lunedì 8 aprile 2024 secondo i seguenti orari:

HUB 4 YOUNG

Piazza del Popolo, 17 - Empoli

tel. 0571 757126 – giovani@comune.empoli.fi.it

orari

lunedì: ore 14-17

martedì: ore 14-18

mercoledì: ore 11-15

giovedì: ore 14-18

PUNTO INFORMAZIONI TURISTICHE

Piazza del Popolo, 17 - Empoli

tel. 0571 757132 - ufficioturistico@comune.empoli.fi.it

orari:

martedì: ore 10.00-12.30

giovedì: ore 15.00-17.30

SPORTELLO UNICO EVENTI – SUEV

Piazza del Popolo, 17 - Empoli

tel. 0571 757132 - suev@comune.empoli.fi.it

orari

martedì: ore 9-13

giovedì: ore 9-13