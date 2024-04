'Una lotta senza tempo', iniziativa con Dalila Bagnuli a Firenze

Rassegna Cgil “Una lotta senza tempo” (celebrazioni dei 70 anni dalla prima conferenza sulla donna lavoratrice che si svolse a Firenze, programma completo su www.unalottasenzatempo.it): domani giovedì 4 aprile al Caffè letterario delle Murate di Firenze, per il ciclo “Conversazioni sul corpo”, dibattito con la scrittrice (autrice di “Antimanuale della bellezza” e “Diario non conforme”) e attivista body positivity Dalila Bagnuli (ore 17:30, “In movimento per la liberazione dei corpi”).

LA PRESENTAZIONE

Parliamo di fat acceptance e fat shaming, di una politica che oggi esclude e colpevolizza i corpi grassi e di come la cosiddetta body positivity sia stata cannibalizzata dai brand che ne hanno smussato la carica rivendicativa e includente per renderla l’ennesimo fattore di profitto. La questione, da individuale e privata, deve diventare sociale e politica: non basta l’autoaccettazione, la body positivity agita come elemento di valorizzazione del sé, serve piuttosto la rivendicazione collettiva di spazi, tempi e opportunità, una vera a propria liberazione dei corpi e per i corpi.

