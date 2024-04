Abc Under 19 gold perde contro Pino Basket

Firenze ancora amara per l’Under 19 Gold di Alessandro Gemmi che nella penultima giornata della prima fase si arrende per 76-71 sul parquet del Pino Basket. Non basta, infatti, un ottimo approccio per portare a casa una sfida di fatto decisa negli ultimi giri di cronometro. Partenza sprint quella dei gialloblu, che in una prima frazione solida chiudono il parziale sul 13-23. Un vantaggio che i fiorentini ricuciono in parte nel secondo quarto, quando l’intensità difensiva castellana cala e permette ai locali di tornare a -4 all’intervallo (37-41). Al rientro dagli spogliatoi la gara procede sul filo dell’equilibrio con la squadra di casa che riapre completamente la sfida al 30′(57-58) per poi giocarsi il tutto per tutto nella volata finale, quando a decidere sono gli episodi.

Prossimo impegno lunedì 8 aprile alle 19 al PalaBetti contro Chiusi, ultima giornata della prima fase.

PINO BASKET – ABC CASTELFIORENTINO 76-71

Tabellino: Viviani 4, Lilli 22, Rosi 14, Fabrizzi 5, Calvisi 8, Merlini 9, Bartolini 7, Marchetti 2, Damiani, Vefa ne, Bernardoni ne, Bracali ne. All. Gemmi. Ass. Chiarugi.

Parziali: 13-23, 24-18, 20-17, 19-13

Fonte: Abc - Ufficio stampa