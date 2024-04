Apertura speciale per il Museo Casa Carducci

Torna, per il terzo anno consecutivo, l’appuntamento con i luoghi che custodiscono il lascito dei “Grandi”- lo annuncia il Sindaco Manuela Del Grande. Con l’obiettivo di celebrare questi luoghi, l’Associazione Nazionale Case della Memoria, a cui Santa Maria a Monte aderisce, promuove in tutta Italia le Giornate nazionali delle Case dei personaggi illustri, in programma per il prossimo 6 e 7 aprile. Un fine settimana in cui le case museo di tutta Italia apriranno le porte per consentire al pubblico di scoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto nel nostro Paese.

Anche il Comune di Santa Maria a Monte aderirà con l’apertura gratuita del Museo Casa Carducci, prevista Sabato 6 Aprile dalle 10 alle 13 e Domenica 7 Aprile con orario 10-13 e 15-18. Sfruttando il tema proposto delle “Memorie in viaggio” – nell’anno del VII centenario della morte di Marco Polo – saranno condotte visite guidate gratuite che affronteranno proprio il trasferimento nel 1857 della famiglia Carducci da Piancastagnaio, sulle pendici del monte Amiata, alla “fiorita collina tosca”, come ebbe a chiamare il Carducci il borgo della chiocciola. Saranno mostrati sia l’esposizione permanente “Tenero Gigante”, di 26 opere tra dipinti e disegni che Antonio Possenti ha dedicato alla vita di Giosuè Carducci, sia l’Archivio Storico Comunale, dal quale verrà estratto il carteggio fra Michele Carducci, padre dell’illustre Giosuè e il Gonfaloniere di Santa Maria a Monte.

I partecipanti verranno omaggiati con una stampa, a ricordo della loro partecipazione alla visita. Prenotazione obbligatoria dal 24 marzo al 5 aprile, collegandosi al sito www.casedellamemoria.it

Per info: 3333495168

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte