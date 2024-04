Biglietti per gli Uffizi venduti a 40 euro per saltare la fila, controlli contro i 'bagarini' a Firenze

Bagarini agli Uffizi e alla Galleria dell'Accademia. La guardia di finanza è impegnata nel tavolo tecnico in questura assieme a prefetto, carabinieri, polizia municipale per i controlli contro il servizio illegale che danneggia i milioni di turisti che giungono a Firenze.

I controlli della finanza hanno permesso di rilevare una serie di siti web riconducibili a vari tour operator che, in alternativa ai canali ufficiali, consentivano la prenotazione e l’acquisto di ticket di accesso ai noti musei cittadini, a prezzi decisamente maggiorati e con l’aggiunta del servizio di “saltafila”.

Poi hanno sorpreso nei pressi dei musei 4 persone straniere, con regolare permesso di soggiorno, che si inserivano nelle file dei turisti tentando di vendere senza autorizzazione i biglietti per l'ingresso ai musei con tariffe raddoppiate.

Nello specifico sono stati sequestrati 58 biglietti validi per l’accesso alla Galleria dell’Accademia, in procinto di essere ceduti a 25 euro l’uno a fronte dei 16 euro previsti, e 16 biglietti validi per la Galleria degli Uffizi, al prezzo di 40 euro l’uno in luogo dei 26 euro.

I trasgressori erano dipendenti di varie agenzie di viaggi di diritto anche estere o al lavoro per piattaforme di vendita online estere, e hanno applicato una maggiorazione al costo del

biglietto di accesso, talvolta anche superiore al 60% rispetto alla tariffa standard, giustificata da una serie di servizi collaterali di fatto mai resi.

Dopo essere stati segnalati al sindaco (autorità competente per le sanzioni amministrative), i trasgressori sono stati invitati ad allontanarsi, per le successive 48 ore, dai suddetti luoghi (DASPO urbano), pena l’applicazione di sanzioni più severe in caso di reiterazione della condotta.

Sono in corso ulteriori accertamenti di natura amministrativa e fiscale volti a ricostruire la filiera dell’illecito giro d’affari perpetrato dalle varie società che, in maniera arbitraria ed elusiva, si dedicano dal 2019 alla rivendita dei ticket.