Ciaf Montespertoli, un mondo di servizi: in arrivo lo Sportello Allattamento e il Centro per l'Impiego

Dal 2019 l’offerta dei servizi dedicati alle famiglie si è arricchita considerevolmente intervenendo su diverse aree di bisogno e offrendo supporto a fasce d’età differenti. L’Amministrazione Comunale dall’apertura del CIAF, nel novembre 2019, ha ampliato i servizi gratuiti dedicati alle famiglie confermando il proprio impegno nel sostegno di tutti i cittadini, dai più piccoli agli anziani.

“Crediamo fermamente nell’importanza di supportare le famiglie in tutte le loro esigenze” afferma l’Assessore alle Politiche della Famiglia, Daniela Di Lorenzo. “L’ampliamento dei servizi dedicati rappresenta un impegno per il benessere di tutti i cittadini, l’attenzione alle fasce più fragili e la promozione del benessere psicologico sono la priorità. Con l’ampliamento dei servizi e l’attivazione di molti progetti a supporto, in questi anni abbiamo visto importante risposta da parte di tutti. L’assistenza psicologica, sia al CIAF sia alla scuola secondaria di primo grado Renato Fucini, sono i servizi più utilizzati. L’emergenza pandemica e l’incertezza di questi anni hanno portato con sé un aumento significativo dello stress e del disagio psicologico, tanto negli adulti quanto negli adolescenti. In questo contesto delicato, il sostegno psicologico in uno spazio sicuro come i locali del CIAF o a scuola rappresenta un servizio fondamentale per il benessere della comunità. Il percorso di sostegno è personalizzato in base alle esigenze di ogni individuo attraverso un dialogo aperto e costruttivo. I dati raccolti in questi anni ci riportano feedback degli utenti molto soddisfacenti, a testimonianza dell’utilità e dell’efficacia del servizio. Le persone che si rivolgono allo sportello di ascolto psicologico ottengono risultati concreti che si traducono in una maggiore autonomia e consapevolezza nella vita quotidiana e relazionale. Lo sportello di ascolto psicologico rappresenta un investimento importante per il benessere della comunità. Come Amministrazione continueremo ad investire in questo ambito, certi che il sostegno alle famiglie sia fondamentale per una Montespertoli sempre più solidale e inclusiva.”

Un ventaglio di interventi mirati, i dati parlano chiaro:

22 ragazzi in media all’anno hanno ricevuto sostegno scolastico.

72 persone l’anno si sono rivolte allo Sportello di Ascolto Psicologico al CIAF

25 giovani sono stati intercettati dall’Educativa di Strada. Di questi la percentuale di utenti di nazionalità italiana è pari all’84%

14 mesi di sportello di ascolto e sostegno psicologico alla Scuola Secondaria Fucini: Numeri e dati con 4 giorni di apertura mensile con 2/3 ciascuna.

1.662 persone hanno usufruito dello Sportello Lavoro negli ultimi 5 anni.

Un sostegno concreto per tutte le età, nel dettaglio:

Sportello di Ascolto Psicologico

Si tratta di un servizio di ascolto, gestito da uno psicologo, gratuito e riservato, rivolto alle famiglie di Montespertoli volto ad accogliere le difficoltà dei cittadini e fornire sostegno a situazioni contingenti che l’utente desidera discutere in presenza di uno psicologo. 72 persone si sono rivolte allo sportello ascolto. la fascia più rappresentata era stata quella di donne fra i 21 e i 40 anni. La presenza di adolescenti con problemi scolastici è significativa. C’è stata collaborazione con i coordinatori della scuola Fucini di Montespertoli. In generale le donne sono più rappresentate. Si sono rivolte al servizio quattro famiglie. La maggior parte delle persone vengono continuativamente con cadenze diverse a seconda del bisogno. 6 persone sono venute per un numero inferiore alle 5 sedute trovando risposta alla loro richiesta di sostegno e ritenendola esaurita. Si è verificata una proficua collaborazione con l’assistente sociale. La durata delle sedute è di media di mezzora per permettere a tutti coloro che lo richiedono di avere un appuntamento. La lista di attesa è mediamente di due settimane per i nuovi appuntamenti. Dove necessario il professionista può valutare la necessità di una psicoterapia e/o l'invio ai servizi sociosanitari e territoriali.

Sportello di ascolto e sostegno psicologico alla Scuola Secondaria Fucini

Oltre allo sportello di ascolto psicologico al CIAF è partito a ottobre 2022 il progetto "Sportello di ascolto e sostegno psicologico" finalizzato al benessere psicologico dello studente. Il professionista con competenze psicologiche e relazionali opera direttamente e fisicamente nella scuola svolgendo interventi specifici mirati al contenimento del disagio e alla promozione del benessere. All’interno della scuola, gli studenti hanno potuto usufruire dello sportello in completa autonomia. Le tematiche emergenti durante i colloqui sono:

- gestione del gruppo classe

- risoluzione dei conflitti

- bullismo e cyberbullismo

- orientamento e informazione

Il professionista si è occupato di valutare ed eventualmente orientare il giovane ai servizi territoriali di riferimento. Lo sportello è organizzato in quattro aperture mensili della durata di 2/3 ore ciascuna e gli studenti possono concordare e prenotare un appuntamento individuale previa sottoscrizione da parte dei genitori di un modulo di consenso.

Sostegno scolastico “Lo Scacciapensieri”

Il servizio garantisce la presenza di personale esperto in difficoltà e disturbi dell'apprendimento, che seguirà bambini con bisogni educativi speciali: disturbi specifici dell’apprendimento, disturbi evolutivi specifici, svantaggio socio-economico, linguistico e culturale. Media annuale di 21,75 ragazzi. Tra gli iscritti la media percentuale delle ragazze è pari a 68,97 e dei ragazzi è pari a 31,03. I giovani con bisogni educativi speciali (BES e DSA) sono una media percentuale pari al 18,39.

Educativa di strada “Volare senza elica”

Il progetto ha l’obiettivo di promuovere azioni di prevenzione del disagio giovanile incentivando la partecipazione attiva alla vita di comunità, contrastando comportamenti a rischio di dispersione scolastica. I giovani che sono stati intercettati dagli educatori di strada sono stati in totale 25, di cui il 68 per cento appartenenti al genere femminile ed il 32 al genere maschile. Di questi la percentuale di utenti di nazionalità italiana è pari all’84, mentre è pari al 16 per cento per gli stranieri. Il gruppo dei giovani individuati dagli operatori è formato dal 72% da studenti, dal 16% da lavoratori e dal 12% da NEET, acronimo dell’inglese “Not in Employement Education, or Training” che identifica coloro che non sono né occupati né inseriti in un percorso di istruzione o di formazione.

Ciclo di Incontri a sostegno della genitorialità

Si conferma l’attività di approfondimento delle tematiche rivolte alle famiglie con l’avvio di un nuovo ciclo di incontri su temi trasversali che possano interessare tutti i componenti del nucleo familiare. L’obiettivo è quello di fornire risposte alle esigenze più comuni dei genitori nelle relazioni con i figli, dal concepimento fino all’adolescenza.

Sportello Informativo

Si tratta di un punto di informazione ed orientamento e sostegno per quanto concerne la rete dei servizi e delle opportunità offerte dal Comune di Montespertoli.

Lo sportello garantisce informazioni rivolte alle famiglie con bambini in età scolare e prima infanzia, relative all’accesso ed al funzionamento delle varie strutture educative del territorio. Con riferimento allo sportello informativo si sottolinea, come in risposta alla richiesta di bisogno manifestata dall’utenza, la sua natura si stia trasformando, nato come punto di rilascio di informazioni sui servizi scolastici ed educativi, sta acquisendo la funzione di punto di assistenza alla compilazione digitale, diventando un servizio di facilitazione digitale. L’incidenza percentuale di utenti con nazionalità italiana è del 45,83, mentre i cittadini con nazionalità straniera del 54,17.

Sportello di Prima Accoglienza Lavoro

Nei ultimi 5 anni si sono rivolti allo sportello lavoro 1.662 persone, ovvero una media annuale di 332,40 persone; di questi 972 hanno nazionalità italiana, mentre 690 hanno origini straniere. Delle 1.662 persone che sono ricorse allo sportello lavoro, 69 hanno un’età compresa tra 18 e 25 anni, 139 tra 26 e 35, 477 tra 36 e 44 e 977 over 45. La media percentuale delle donne che contattano lo sportello lavoro è pari al 43,74, mentre quella degli uomini è pari al 56,26.

Con la primavera si aggiungono altri due servizi rivolti ai cittadini al CIAF.

S.O.S allattamento

Allattare al seno è un'esperienza meravigliosa, ma può anche essere ricca di sfide. Per questo motivo, il Comune di Montespertoli offre un servizio di consulenza all'allattamento gratuito su prenotazione.

Lo sportello è un luogo sicuro e accogliente dove le neomamme possono:

Ricevere consigli personalizzati da un'ostetrica professionista.

Affrontare dubbi e perplessità sull'allattamento.

Trovare supporto e conforto in un ambiente di ascolto.

Lo sportello di consulenza all'allattamento è rivolto a tutte le neomamme, indipendentemente dalla loro esperienza o dalle loro difficoltà.

Per accedere al servizio è necessario prenotare un appuntamento telefonando al CIAF.

Sportello CPI in collaborazione con il centro dell’Impiego di Empoli

Lo Sportello CPI, in collaborazione con il Centro per l'Impiego di Empoli, è un servizio gratuito e completo dedicato a tutti coloro che cercano un'occupazione o desiderano migliorare la propria posizione lavorativa.

Cosa offre:

Incontro tra domanda e offerta di lavoro: mettendo in contatto le aziende con i candidati idonei alle loro esigenze, favorendo l'inserimento lavorativo e lo sviluppo del territorio.

Politiche attive del lavoro: promuovono corsi di formazione, tirocini e altre iniziative per qualificare la forza lavoro e facilitare l'incontro tra domanda e offerta.

Attività amministrative: gestiscono l'iscrizione alle liste di mobilità e agli elenchi delle categorie protette, le cessazioni dei rapporti di lavoro e il rilascio del certificato di disoccupazione.

Il servizio sarà attivato nel mese di maggio.

Per informazioni su tutti i servizi, gratuiti, al CIAF chiamare il numero: 0571600258 o mandare una email a ciaf@comune.montespertoli.fi.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa