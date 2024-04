Continuano controlli municipale nella zona di piazza Dalmazia: 13 denunce, 300 grammi di droga sequestrata

Tredici persone denunciate, sette ordini di allontanamento, più di 300 grammi di droga e 1.200 euro sequestrati, numerosi oggetti rubati recuperati tra cui una bicicletta e un pc portatile. Sono alcuni dei numeri dell’attività svolta dal Reparto di Rifredi della Polizia Municipale nella zona di piazza Dalmazia nell'ambito del progetto “Firenze più sicura” avviato a novembre e finalizzato al contrasto al degrado.

"Firenze più sicura, un progetto che vuole aumentare la presenza e la capillarità delle azioni a tutela dei nostri residenti in ogni quartiere della città con servizi che vanno dai sequestri alle denunce e che portano anche arresti che assicurano alla giustizia gli autori di fatti criminosi - ha dichiarato l'assessora alla sicurezza Benedetta Albanese -. Un impegno che porta risultati concreti e per il quale ringrazio gli agenti che con determinazione portano avanti un lavoro quotidiano importante per la nostra città".

Ecco il dettaglio dell’attività. Tre le persone arrestate per spaccio di stupefacenti, tredici quelle denunciate per vari reati come resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere ma tra queste c’è anche un parcheggiatore abusivo recidivo (in caso di reiterazioni scatta la denuncia). E ancora sono state quindici le persone segnalate alla Prefettura per l'uso di sostanze stupefacenti e dodici le violazioni amministrative contestate (per l’inosservanza della normativa sulla conduzione dei cani, per la vendita abusiva, per ubriachezza manifesta e bivacco). Il resoconto continua con i sette ordini di allontanamento per altrettante persone mediante invio di segnalazione al Questore. Poi ci sono i sequestri: 311 grammi di sostanze stupefacenti, due coltelli e due tenaglie da scasso, 1.268 euro derivanti da violazioni amministrative e penali, merce varia messa in vendita abusivamente. Gli agenti hanno inoltre recuperato una trentina di oggetti provento di furto tra cui una bicicletta, dodici telefoni cellulari, un computer portatile e capi di abbigliamento rubati in un negozio di sport. Eseguito infine un ordine di rintraccio di una persona straniera.