"Dalla stazione al municipio, percorso possibile per disabili?": Giglioli e Cantini (FdI) in sopralluogo

Nel 2021 si inaugurava l’ascensore, un investimento di oltre 450mila euro, che avrebbe collegato il centro basso a quello alto di Castelfiorentino ma anche con l’intento di agevolare le categorie fragili che avessero avuto necessità di recarsi nel centro alto del paese in autonomia.

Ma è stato davvero così?

Lo scopriremo effettuando un sopralluogo sabato 6 aprile con Isacco Cantini, Responsabile provinciale di Firenze dipartimento Equità Sociale e Disabilità FDI che, a partire dalle ore 17,00, inizierà il suo percorso dalla stazione di Castelfiorentino fino al palazzo Comunale utilizzando l’ascensore.

Di sicuro oggi possiamo dire che l’impianto in oggetto non è tutelato da nessun regolamento comunale rendendo quindi impossibile l’applicazione di sanzioni pecuniarie per uso o utilizzo improprio e che è attualmente oggetto di un contenzioso con la ditta installatrice di oltre 100mila euro.

Sicuramente anche il cambio di viabilità nel centro altro, ha creato non poche criticità penalizzando anche l’accesso delle categorie fragili al palazzo Comunale.

Quindi oltre a ottimizzare l’utilizzo dell’ascensore, magari a vantaggio del turismo e dei residenti, e rivedere la viabilità si potrebbe prevedere un ufficio comunale nella parte bassa del paese avvicinandolo alle categorie fragili e non viceversa propagandare qualcosa che non è adatto allo scopo per giustificare un investimento costoso e ad oggi scarsamente tutelato.

Fonte: Ufficio Stampa