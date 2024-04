Felpe, zaini e tazze a marchio Unifi: l'Università lancia il negozio virtuale

L’Università di Firenze lancia una nuova serie di prodotti con il proprio marchio e li propone online a studentesse, studenti, comunità universitaria e a tutta la cittadinanza.

Felpe, cappelli e magliette, ma anche zaini, tazze, borracce saranno disponibili da oggi su https://store.unifi.it, il negozio virtuale dell’Ateneo fiorentino dove potranno essere acquistate quindici tipologie di prodotti, suddivisi in 3 linee: abbigliamento Unifi, accessori Unifi e Centenario, articoli contrassegnati col logo Unifi appositamente rivisitato per i cento anni dell’Ateneo.

La novità è stata presentata oggi in Aula Magna dalla rettrice Alessandra Petrucci e dal prorettore al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Marco Pierini.

“Si tratta – ha affermato la rettrice Alessandra Petrucci – di un piccolo ma spero gradito contributo per rafforzare il senso di appartenenza di studenti e personale ad una grande comunità, quella universitaria, che agisce al servizio della conoscenza e condivide tempi e spazi di una città speciale, contribuendo a renderla ancora più speciale”.

Nello specifico, la linea di prodotti a marchio Unifi sarà caratterizzata da T-shirt (per adulti e bambini), felpe con cappuccio, zaini, ombrelli reversibili, shopper, shopping bag di juta, borracce, tazze di ceramica, tazze termiche, K-Way, felpe girocollo, cappelli da pescatore, portapranzo e penne in acciaio. Gli acquisti saranno ricevuti direttamente a casa. In alcune sedi universitarie saranno installate teche con l'esposizione di una selezione dei prodotti.

Per l'affidamento del servizio di produzione e commercializzazione, l’Ateneo fiorentino ha indetto una gara pubblica europea, nella quale è stata riservata massima attenzione alla qualità degli oggetti, ai requisiti di sostenibilità ambientale e agli aspetti etici del lavoro.

A occuparsi della fornitura dei prodotti alle strutture Unifi sarà SBE srl, azienda specializzata nella personalizzazione di abbigliamento e gadgettistica, come anche nel progettare, creare e gestire e-commerce di università, squadre sportive e altre realtà.

Per realizzare articoli che incarnassero al meglio lo spirito di Unifi, in tema di tipologie di prodotto, sono stati ascoltati coloro che ogni giorno animano Dipartimenti, Scuole e Centri dell’Università di Firenze, annotando esperienze e desideri.

“Studenti e comunità universitaria ci chiedevano da tempo un luogo in cui avrebbero potuto trovare oggetti e vestiti con il marchio dell’Università di Firenze - ha spiegato Marco Pierini, prorettore Unifi al trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale -. Per coinvolgere la comunità universitaria e migliorare la fruizione del sito di vendita – prosegue Pierini –, il personale tecnico-amministrativo e gli studenti hanno partecipato a sessioni fotografiche con i prodotti personalizzati. Presto saranno coinvolti anche ricercatori e collaboratori ed esperti linguistici. Per il futuro ci proponiamo di arricchire il catalogo con nuovi prodotti, sulle base delle richieste da parte di studenti e personale”.

Fonte: Università degli Studi di Firenze