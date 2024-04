Figline, imparare la boxe e i suoi valori: mercoledì 17 aprile al via il corso gratuito per i giovani

Rispetto per l’avversario, disciplina e controllo, determinazione, mentalità vincente. Questi e tanti altri i valori e i benefici della boxe che si potranno imparare nel corso di boxe (gratuito) che prenderà il via a Figline e Incisa Valdarno mercoledì 17 aprile e rivolto a giovani dai 14 anni in su.

Si tratta di una iniziativa che rientra all’interno del progetto Sampei, presentato dalla Conferenza educativa di Zona Fiorentina Sud Est, di cui fa parte il Comune di Figline e Incisa Valdarno, e finanziato dal Bando pubblico “LINK - Connettiamo i giovani al futuro per la presentazione di proposte progettuali di emersione e riattivazione dei giovani NEET", promosso da ANCI nazionale e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Politiche Giovanili.

Il progetto mira a intercettare, ingaggiare e attivare giovani a rischio di abbandono scolastico o disagio sociale, che attualmente non studiano, non lavorano e non cercano un impiego.

Il corso, in collaborazione con Coop 21, si svolgerà presso l’Oratorio don Bosco di Figline (via Roma, 18) sotto la guida del kickboxer e thaiboxer Mustapha Haida e proseguirà fino al 19 giugno.

Sono previsti due appuntamenti a settimana (il mercoledì dalle 20 alle 21 e il sabato dalle 17.30 alle 19) per un totale di 18 lezioni. La partecipazione è gratuita: è richiesto il possesso del certificato medico non agonistico. A carico del partecipante soltanto il materiale necessario.

Sono disponibili 20 posti: è necessaria la prenotazione. Per richiedere maggiori informazioni e iscriversi al corso scrivere alla mail: prossimafermataio@coop21.it .

“L’attività sportiva è un grande strumento di attivazione e di socialità, in grado di fare rete - le parole dell’assessore Dario Picchioni - Questo progetto, in cui crediamo molto e promosso dalla Conferenza educativa di Zona Fiorentina Sud Est, è rivolto a quei ragazzi che si trovano nella condizione di non studiare, non lavorare e non essere in cerca di impiego, e permetterà loro la partecipazione senza nessuno ostacolo di natura economica. È un percorso che nasce dall’ascolto e dalla collaborazione con i ragazzi del territorio e con la volontà di inclusione e di lotta alla dispersione scolastica e lavorativa. Questo corso di boxe sarà solo un primo step di un percorso che verrà portato avanti e sviluppato nei prossimi due anni. Tra l’altro proprio questo sport sarà un filo rosso che condurrà fino a Think, il nostro festival della cultura digitale, la cui quarta edizione si svolgerà a Figline dal 10 al 12 maggio e durante il quale ospiteremo, sempre nell'ambito del progetto Neet, un workshop con lo youtuber Simone Cicalone, ex campione di kickboxing e pugilato”.

Per ascoltare le dichiarazioni dell'assessore Picchioni: https://youtu.be/OWg8zBPH5WQ

Per le parole dell'istruttore Mustapha Haida: https://youtube.com/shorts/LZsfxfZUkUo?feature=share