Ladri di biciclette e vandali alla stazione, il centrodestra a Capraia e Limite punta sulla sicurezza

Eccoci nuovamente qua a parlare di sicurezza, perché ancora una volta nel nostro comune si sono verificati incresciosi episodi di microcriminalità.

Negli scorsi giorni aprofittando del favore delle tenebre, dei ladri si sono introdotti in diversi condomini in via Verdi rubando delle biciclette che erano parcheggiate nelle rastrelliera condominiali. Inoltre per l'ennesima volta e a distanza di poco più di una settimana dalla nostra ultima segnalazione, degli ignoti hanno rivandalizzato la stazione di Montelupo-Capraia.

Questi episodi che vengono sempre minimizzati dalla sinistra come semplici bravate sono in realtà la testimonianza di come invece la sicurezza non sia garantita all'interno del nostro territorio. Come gruppo Fratelli d'Italia in consiglio comunale e come Forza Italia a mezzo stampa avevamo chiesto ripetutamente le telecamere come forma di deterrenza e il superamento della inefficace vigilanza di quartiere.

Come gruppo siAMO Capraia e Limite (cdx unito), se da giugno governeremo questo comune, ci impegnamo ad installare di concerto con rete ferroviaria italiana e il comune di Montelupo almeno sei telecamere negli spazi della stazione, parcheggi, sottopasso, sala d'aspetto. Per quanto conceene il territoro comunale di Capraia e Limite, implementaremo le due telecamere esistenti mettendone altre nei punti sensibili della nostra cittadina. Sia chiaro non vogliamo le telecamere per spiare i cittadini o perché siamo amanti del Grande Fratello, ma perché riteniamo che la sicurezza (di prevenzione) sia una priorità da garantire ai nostri concittadini cosa che l'amministrazione comunale uscente non è stata in grado di garantire.

Non a caso il primo intervento, pre presentazione ufficiale, del neo Candidato Sindaco per il centrodestra Emanuel Di Mauro, è stato proprio sulla materia, perché un cittadino sicuro è un cittadino libero e noi lo ribadiamo da 5 anni.