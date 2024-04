Linguaggio non discriminatorio negli atti ufficiali, come ha votato il pubblico

"Ministra, notaia, avvocata: linguaggio non discriminatorio in Comune a Empoli. Che ne pensi?". La domanda dell'ultimo sondaggio di gonews.it era piuttosato diretta e prendeva le mosse dalla delibera del Comune di Empoli che vuole evitare termini 'maschiocentrici'.

Che ne pensa il pubblico del nostro giornale? La maggior parte di chi ha votato il sondaggio ha optato per "Decisione inutile, non cambia niente", il 70.16%. Il 29.84% invece ha scelto "Scelta giusta, le parole sono importanti". Non un plebiscito, ma poco ci manca.

