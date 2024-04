Livorno, bando per alloggi: tutte le informazioni necessarie

Da lunedì 8 aprile sarà possibile presentare domanda per il bando del Comune di Livorno per l’assegnazione di alcuni alloggi a canone sostenibile situati presso la ex Caserma Lamarmora e in via Galilei.

Il bando sarà aperto fino a martedì 7 maggio.

Oltre agli altri requisiti previsti dal bando, per essere inseriti in questa graduatoria occorre essere in possesso di un'attestazione ISEE (ordinario o corrente in corso di validità) dalla quale risulti un valore ISEE compreso tra 16.500 e 35mila euro. L’Amministrazione comunale precisa che questo bando riguarda alloggi che verranno assegnati ad un canone di locazione inferiore a quello di mercato, ma da non confondere con il bando generale per l’assegnazione degli alloggi ERP che sarà pubblicato in autunno e che riguarderà nuclei familiari con ISEE inferiore a 16.500 euro.

Per informazioni consultare la pagina presente sul sito internet del Comune www.comune.livorno.it nell’area tematica Sociale/Ufficio Casa/Alloggi a canone sostenibile. Il bando completo con le relative istruzioni sarà pubblicato lunedì 8 aprile.

La domanda, insieme a tutta la documentazione prevista, potrà essere presentata esclusivamente online entro le ore 23.59 di martedì 7 maggio tramite la piattaforma https://www.comune.livorno.it/casa/citel_bandi.asp (collegarsi da lunedì 8 aprile, perché prima di tale data il bando non comparirà tra quelli in elenco).

Per accedere alla piattaforma occorre autenticarsi tramite SPID, CNS o CIE. È previsto il pagamento di una marca da bollo da 16 euro.

I cittadini impossibilitati a presentare domanda online (ad esempio per mancanza di dotazioni informatiche) potranno ricevere assistenza gratuita nella compilazione della domanda presso una delle seguenti associazioni o centri di assistenza fiscale convenzionati con il Comune di Livorno:

C.A.F./Sindacato indirizzo telefono e-mail

AIC Via Garibaldi, 100 0586 892419 livorno.aic@aicnazionale.com

Cooperativa Sociale CESDI Piazza Garibaldi – Baracchina 9 320 828 5747 coopcesdilivorno@gmail.com

LIVORNO SERVICE s.r.l. Via Lamarmora, 4

0586 211548

393 955 1530 segreteria@confartigianatolivorno.it

SICET LIVORNO Via Goldoni, 73 334 884 3566

0586 899732 livorno@sicet.it

SUNIA Via Giotto Ciardi, 8 0586 228606

345 582 6895 sunia.livorno@sunia.it

USB Via Cestoni, 5 0586 899897 livorno.asia@usb.it

USPPIDAP Via Verdi, 24 0586 280847

380 646 5180 inm.livorno@gmail.com

Per informazioni e chiarimenti sul bando è possibile telefonare all’Ufficio Fabbisogno Abitativo ai numeri 0586 820419 – 820410 dal lunedì al venerdì in orario 9-13, il martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 alle ore 17.30 o inviare una mail a casa@comune.livorno.it