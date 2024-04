Morto a Grosseto Franco Reali, presidente della Rca

È morto a Grosseto, a 77 anni, Franco Reali. Dopo una lunga esperienza come manager, la sua carriera si è distinta in particolare nel mondo della discografia, a partire dagli incarichi ai vertici della Rca italiana, poi acquisita dal gruppo tedesco Bertelsmann. È stato amministratore delegato e presidente di Bmg Ariola – Ricordi dal 1984 al 2001, epoca in cui l'etichetta era leader di mercato nel settore della musica, e in 17 anni ha lavorato con gli artisti più celebri del panorama musicale nazionale e internazionale: da Lucio Battisti a Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla, Renato Zero, Eros Ramazzotti, Giorgia, Antonello Venditti, Gigi d'Alessio. È stato anche presidente dell'associazione di categoria Fimi, la Federazione Industria Musicale Italiana, fino al giugno 2001. Infine la decisione di ritirarsi a vita privata nell'amata campagna della Maremma toscana, con la famiglia, i suoi cavalli e i suoi cani, i suoi hobby, i mille libri e la musica. Lo ricordano con infinito amore la moglie Laura e i figli Giulia, Filippo e Federica. I funerali saranno celebrati sabato alle ore 14.30 nella chiesa di San Francesco a Grosseto.