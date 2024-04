Pranzo di Fratelli d'Italia a sostegno di Picchianti candidato del centrodestra a Fucecchio

Continua la mobilitazione del circolo di Fratelli d'Italia Fucecchio a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Vittorio Picchianti. "Come primo partito cittadino siamo orgogliosi di aver espresso la candidatura e siamo anche contenti di aver trovato la piena convergenza di tutte le forze di centrodestra sulla figura di Vittorio. La credibilità e la competenza che sta dimostrando il Governo Meloni sono le stesse che si riscontrano nelle molte città, anche Toscane, amministrate da Fratelli d'Italia e dal centrodestra. Questi sono gli stessi valori che siamo sicuri di poter esprimere anche nella futura amministrazione di Fucecchio. Chiamiamo anche noi a raccolta tutti cittadini all'appuntamento di sabato alle 16 nel Parco Corsini quando verranno presentati tutti i simboli che correranno per proporsi come alternativa all'attuale sistema di potere targato PD.

Lo stesso giorno, avremo come graditi ospiti il senatore Paolo Marcheschi e il nostro capogruppo in consiglio regionale e prossimo candidato alle elezioni europee Francesco Torselli in un pranzo a sostegno del nostro candidato presso i locali del partito in Corso Giacomo Matteotti 61 (ingresso loggiato Parco Bombicci). Tutti i cittadini sono invitati a partecipare

Fonte: Coordinamento Comunale Fratelli d'Italia Fucecchio