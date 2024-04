Questa è Empoli torna con Mantellassi: "Lista matura, non è somma di rancori ma progetto condiviso"

La lista che voleva far 'rinascere' il centro di Empoli cambia timoniere e sarà in supporto ad Alessio Mantellassi, che in quella lista ci è nato e cresciuto politicamente. Questa è Empoli è stata presentata ufficialmente quest'oggi nel comitato elettorale di Mantellassi, a due passi da piazza Farinata, con circa metà dei 24 componenti che ne faranno parte effettivamente.

I nomi sono: Tommaso Alderighi, presidente Ludicomix da 19 anni, Dario Barbaria, già candidato 5 anni fa, fondatore dell'Empovaldo, le consigliere uscenti Chiara Pagni e l'avvocato Maria Cira D'Antuono, Martina Biondi, già candidata nelle scorse 2 tornate e titolare della parafarmacia alla stazione. Ancora, gli assessori uscenti Giulia Terreni alla Cultura e Adolfo Bellucci, alle Manutenzioni. Poi Elena Fontani, Francesco Raugei, Christian Porciatti, Giulia Tinti, Luca Montanelli e Paolo Pianigiani.

"Nella mia coalizione il 45% dei candidati sarà di natura civica, 48 persone a disposizione della città - spiega il candidato del centrosinistra Alessio Mantellassi -. Questo è n gruppo che ha saputo rigenerarsi e che ha raccolto il racconto di 10 anni, ora c'è la 'maturità' di una storia empolese". Se prima era la lista del candidato, perché associata a Brenda Barnini sin dal 2014 per le due elezioni a sindaco, stavolta diventa lista civica a fianco alla seconda, che sarà la vera novità e sarà a nome di Mantellassi.

"Ora sembra esserci una gara a chi è più civico di altri, ma sono i volti che misurano l'esperienza civica - afferma ancora Mantellassi -. Non è tenuta insieme da motivazioni contro qualcuno ma a favore della città, non è una somma di rancori ma di motivi per un progetto condiviso".

Barnini ha poi affermato: "Alla sua nascita, Questa è Empoli non era una lista di scopo ma di idee e proposte per la città, tra cui anche il progetto di riappropriazione degli spazi pubblici nel vecchio ospedale. Ora l'ambizione della città è divenuta realtà. I candidati hanno trovato uno strumento per mettersi a disposizione della città. Tra le proposte nate dalla lista c'è stata quella del teatro, come pure degli spazi pubblici da riprendersi. Ricordiamo che 10 anni fa il tema era: Empoli è morta, che ci veniamo a fare. Questa è Empoli ha dato protagonismo al rilancio culturale, sociale, relazionale del centro della città".

Le bio dei candidati

Tommaso Alderighi, 49 anni creatore ed organizzatore di eventi.

Presidente dell’associazione Ludicomix. Da anni impegnato nel mondo delle associazioni e del terzo settore ha deciso di candidarsi per pensare un modo nuovo di gestire gli eventi ed il turismo di Empoli.

Francesco Raugei, 40 anni, piccolo imprenditore.

Si candida perché da empolese è molto legato al territorio e vuole dare un contributo concreto alla valorizzazione e alla crescita della città.

Paolo Pianigiani, 71 anni pensionato.

Ha lavorato nel settore industriale, commerciale e dirigenza di filiali.

Si candida perché crede molto nella candidatura di Alessio Mantellassi, sicuro che darà un impulso alla storia locale, non sempre conosciuta in città.

Adolfo Bellucci, 57 anni, funzionario Tecnico del Consorzio Bonifica Medio Valdarno, sposato con Maria Letizia e padre di Ottavia e Elena.

Si candida, per la seconda volta, per impegnarsi e mettere a disposizione esperienza, competenze ma soprattutto la capacità di ascoltare e la voglia di dare risposte alle esigenze di cittadine e cittadini

Elena Fontani, 42 anni,assistente alla poltrona in uno studio dentistico, moglie di Fabrizio e mamma di Matteo.

Si candida perché riconosce in Alessio Mantellassi la migliore candidatura possibile e perché crede che possa fare un ottimo lavoro come sindaco.

Maria Cira d’Antuono, 46 anni, avvocata, mamma di Giulia e Lorenzo

Si ricandida perché il lavoro svolto in questi cinque anni le ha dato ancora più motivazione e determinazione a lavorare per Empoli, anche come segno di riconoscenza per la città che quindici anni fa la accolta.

Giulia Terreni, 40 anni, impiegata

Dopo l’esperienza da assessore con deleghe alla cultura, al turismo e alle tradizioni popolari, ha deciso di ricandidarsi per dare ancora una volta un contributo alla città, proseguendo con azioni culturali e turistiche che crede siano un grande potenziale della città.

Cristian Porciatti, 54 anni, ingegnere libero professionista

Si candida per fare crescere un futuro incentrato e degno delle origini della sua adorata città .

Chiara Pagni, 40 anni, project manager in ambito sociale presso la confederazione nazionale delle Misericordie d'Italia, compagna di Mirco e mamma di Cecilia di 7 anni e dei gemelli Cosimo e Olivia di 2 mesi.

Si ricandida perché crede nel progetto di città della lista civica Questa è Empoli, ovvero una città aperta, inclusiva, dialogante con tutti e tutte, che non lascia indietro nessuno.

Giulia Tinti, 37 anni, Trade Compliance Burberry

Si candida perché ha riconosciuto un’unità di intenti con il programma di Alessio Mantellassi, una volontà comune di rendere Empoli una città sempre più attenta allo sviluppo, al lavoro e al contempo vigile sulle situazioni di bisogno e fragilità.

Martina Biondi, 52 anni, farmacista

Si candida perché fa parte della lista civica Questa è Empoli fin dalla sua costituzione e vuole sostenere il prosieguo di alcuni progetti dei precedenti mandati, ma anche appoggiarne di nuovi come le tematiche relative alla sicurezza e alla cultura.

Luca Montanelli, 40 anni, medico di famiglia

Si candida perché per ottenere risultati non crede sia sufficiente lamentarsi su Facebook. Convinto del progetto della lista civica, ha deciso di dare il suo contributo.

Dario Barbaria, 46 anni, consulente digital transformation per una azienda empolese che si occupa di marketing, creatività e tecnologia a livello internazionale.

Si è trasferito a Empoli da Palermo vent'anni fa. Ha fondato e diretto una testata giornalistica locale (l'Empovaldo). Si candida per dare il suo contributo attivo nella città in cui da siciliano ha scelto di vivere.