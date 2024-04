Reggello. Al via le iscrizioni per i servizi educativi 0-3 anni dell'A.E. 2024/2025

Il Comune di Reggello dà l'avvio alle iscrizioni per i servizi nido comunali e convenzionati per l'anno educativo 2024-2025.

A partire dal 4 aprile fino al 29 aprile 2024, la presentazione delle nuove domande o la riconferma della frequenza dovranno avvenire esclusivamente attraverso il Portale Iscrizioni Online. Per eventuali iscrizioni fuori termine, variazioni del modulo di frequenza o ritiri dal servizio dopo tale data, si prega di contattare direttamente la referente dei servizi educativi, la Dott.ssa Sandra Romei, ai seguenti recapiti: telefono 055 8692236 - 361 o all'indirizzo email istruzione@comune.reggello.fi.it.

Per tutte le famiglie, sarà possibile richiedere il rinnovo d’iscrizione o presentare una nuova iscrizione tramite il Portale Genitori o ComunicApp, selezionando Reggello – Servizi Secondari.

Per coloro che avessero dubbi o incontrassero difficoltà nell'iscrizione online, è disponibile l'assistenza presso il Centro di Facilitazione Digitale presso la Biblioteca Comunale.

Le iscrizioni online ai Servizi Educativi per bambini da 0 a 3 anni sono riservate a coloro che compiranno 12 mesi entro il 31 agosto 2024 o entro il 31 dicembre 2024. Per alcune strutture, come il Nido di Pietrapiana e “Le Orme dei Piccoli” di Borgo a Cascia, possono iscriversi anche i bambini che compiranno 6 mesi entro il 31 agosto 2024 o entro il 31 dicembre 2024.

L'inserimento al nido avviene a partire dal mese di settembre, secondo la disponibilità dei posti e l'età del bambino, rispettando la graduatoria e i requisiti specifici della struttura. Le tariffe per gli utenti non residenti sono soggette a maggiorazione, con possibilità di riduzioni per il secondo figlio iscritto.

Si ricorda che per l'applicazione corretta delle tariffe è necessaria la dichiarazione ISEE, valida per l'intero anno solare (1 gennaio-31 dicembre). Le famiglie devono presentare sul portale la nuova autocertificazione entro il 31 marzo di ogni anno. Per coloro che comunicheranno l'autocertificazione entro tale termine, saranno conguagliate le tariffe applicate nel periodo da gennaio a marzo.

L'invio dell'autocertificazione dopo tale termine comporterà l'applicazione della tariffa massima fino alla data di comunicazione tramite il portale.

Per ulteriori informazioni e assistenza, si prega di visitare il sito web del Comune di Reggello o contattare gli uffici competenti.