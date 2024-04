Nasce una Rete Solidale, tutto il sostegno di Fucecchio alle fragilità

Una rete di coordinamento che raccoglie enti ed associazioni al fine di offrire il massimo sostegno alle richieste di aiuto. Si tratta della Rete Solidale di Fucecchio, presentata questa mattina nella sala consiliare del Comune di Fucecchio alla presenza del sindaco Alessio Spinelli, dell’assessore alle politiche sociali Emiliano Lazzeretti e dei soggetti coinvolti. Gli enti e le associazioni del terzo settore che hanno aderito alla rete si impegnano a mettere gratuitamente a disposizione i propri servizi per il sostegno alle fragilità, coordinandosi tra loro così da garantire la migliore risposta alle problematiche che di volta in volta possano emergere.

"Dopo il covid le situazioni di disagio, già molto presenti sul nostro territorio, sono ulteriormente aumentate - commenta il sindaco Alessio Spinelli -. Per questo è importante impegnarsi nella cosiddetta "protezione sociale", dando particolare attenzione all'ascolto dei bisogni per poi trovare le risposte più adeguate per ciascuno di essi. Ed è esattamente l'obiettivo con cui questa rete è nata. Per questo ci tengo a ringraziare tutti i soggetti che hanno aderito, pronti a portare ciascuno la propria professionalità al fine di offrire sostegno senza mai perdere di vista la cosa più importante, ovvero la dignità della persona. Questo è l'inizio di un progetto di cui dobbiamo prenderci cura, perché riuscire a rispondere al disagio delle fragilità migliora la vita dell'intera comunità".

"La nascita di questa rete rappresenta il culmine di un percorso partito due anni fa ma anche l'inizio di un nuovo cammino - prosegue l'assessore Emiliano Lazzeretti - reso possibile grazie all'impegno e alla disponibilità di enti e associazioni coordinati dai Servizi Sociali e dalla Società della Salute. Un'idea nata dal confronto con il terzo settore, quando ci siamo resi conto che, oltre all'esigenza dei pacchi alimentari, i bisogni spaziavano ed erano i più variegati. Abbiamo capito che era necessario costituire una rete composta da soggetti diversi ognuno dei quali, sulla base delle proprie specificità, potesse rispondere a quella precisa richiesta di aiuto. Ovviamente la creazione di questa rete rappresenta il primo passo lungo una strada che dobbiamo percorrere non soltanto con la professionalità ma anche con il cuore, aperti al confronto e alla collaborazione per dare risposte concrete salvaguardando la dignità personale".

Hanno aderito alla rete i seguenti soggetti:

- Segretariato Sociale - La porta di accesso ai servizi sociali; in un luogo anonimo e riservato, i migliori professionisti sono pronti ad accogliere le richieste di aiuto e a indirizzarle verso la soluzione. Riceve su appuntamento: lunedì-martedì-giovedì-venerdì ore 9.00-11.00 / martedì anche ore 15.00-17.00. Tel: 0571 878778

- Caritas - Centro di ascolto presso l’oratorio Santa Maria delle Vedute: lunedì ore 8.30-11.00, piazza S. D’Acquisto 5. Centro di distribuzione alimentare: lunedì ore 8.30-11.00, via Donateschi 7 (accesso previo colloquio al Centro di ascolto)

- Semplicemente ODV - Magazzino solidale con abiti e oggetti per la casa (Via Trento 97); sorveglianza attiva anziani soli, laboratori sociali e doposcuola gratuiti presso Casa Base (piazza San Gregorio 1, Torre); attività gratuite per il terzo settore al Lago I Salici (Cerreto Guidi); gite sociali con pulmino attrezzato. Tel: 333 954 2060 – Mail: info@semplicementeonlus.com

- Fondazione Icare Fucecchio Aiuti alimentari (via I Settembre 43/A). Tel: 0571 22376/348 7685953 – Mail info@fondazioneicare.it

- Auser - Attività rivolte alle persone anziane come centro anziani, sorveglianza attiva, supporto alla polizia municipale, aiuti alimentari (via 1° Settembre 43/c). Tel: 0571 21454 – Mail: auser.fucecchio@libero.it

- Monache Clarisse Monastero SS.Mo Salvatore - Mensa solidale, aiuti alimentari (Poggio Salamartano 4 Sindacato Pensionati)

- SPI CGIL Fucecchio - Sportello sociale/Sportello per la non autosufficienza - Responsabile Fabio Gozzi. Dal lunedì al venerdì ore 9.00-13.00 /15.00-18.00 (piazza Toscanini 3/E). Tel fisso: 0571 21412 – Mail: spifucecchio@firenze.tosc.cgil.it - Cellulari di servizio: 347 7757245 - 348 6243182. Servizio domande di invalidità, accompagnamento e handicap: 353 4181352

- Misericordia Fucecchio Campagne per il volontariato (Corso Giacomo Matteotti 30). Tel: 0571 20120

- Croce Rossa Italiana Sorveglianza attiva anziani soli (via Arturo Checchi 17). Tel: 0571 20006 – Mail: fucecchio@cri.it

- Pubblica Assistenza Fucecchio Coordinamento e logistica (via Ugo Foscolo 22: Tel: 0571 22222 – Mail info@pafucecchio.it

- Frida - Sportello antiviolenza del centro antiviolenza Frida Kahlo, aperto su appuntamento. Tel: 346 7578833 / 05711720447 – Sito: www.associazionefrida.it.

- Nosotras - Sportello di ascolto, informazione ed orientamento, gruppi di socializzazione fra donne, laboratori, progetti per l'empowerment. Aperto il venerdì ore 16.30-18.30. Tel: 055 2776326 – Mail: pr.emp.nosotras@gmail.com – Sito: www.nosotras.it

- Lilith Centro Aiuto Donna Sostegno psicologico, assistenza legale, orientamento al lavoro, accoglienza in emergenza per donne e minori, sportello antiviolenza. Tel: 0571 725156 (reperibilità 24 ore su 24) – Mail: centrolilith@anpas.empoli.fi.it

- Servizi Sociali - I professionisti, facenti capo alla Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che si occupano per le istituzioni di sostegno alle difficoltà dei cittadini, con i quali la rete interagisce sistematicamente. Accesso ai servizi attraverso il Segretariato Sociale. Tel: 0571 878778

- Assessorato alle Politiche Sociali - Assessore Emiliano Lazzeretti, referente della Rete Solidale per il Comune di Fucecchio. Riceve su appuntamento telefonando ai numeri 333 6141804 / 0571 268232 oppure inviando una mail all'indirizzo e.lazzeretti@comune.fucecchio.fi.it.