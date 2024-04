Siena, incontro pubblico su tagli biotecnopolo

Il Ministero della salute ha comunicato un taglio di 135 milioni di euro ai fondi previsti per il centro antipandemico di Siena. per questo il Partito democratico ha organizzato oggi in città un’iniziativa pubblica parlando di “scelta incomprensibile per il futuro del Biotecnopolo e dell’hub antipandemico”.

Il Pd ha già presentato una interrogazione parlamentare per chiedere al governo i motivi di questa scelta, “che purtroppo rientra in un disegno più ampio che la destra sta compiendo dall’inizio di questa legislatura: colpire la sanità, fare l’occhiolino ai no vax, tagliare le risorse per la scienza”.

Per questi motivi, dicono i dem “continueremo ad opporci con forza a chi è contro il progresso e vuole negare a Siena e all’Italia una grande opportunità come quella del biotecnopolo”.