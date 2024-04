Use Computer Gross verso il big match con Casale

Alzare l’asticella, andare un pezzetto più in là, cercare un risultato che renderebbe ancora più bella questa fase gold e più agevoli, almeno sulla carta, i playoff. Sono questi i nuovi obiettivi dell’Use Computer Gross che sabato sera alle 21 in un Pala Sammontana che si annuncia gremito aspetta i piemontesi di Casale (12 punti in classifica contro i 16 dei biancorossi). Proprio quella squadra sul cui campo i ragazzi di Luca Valentino capirono che avrebbero potuto giocare un ruolo da protagonisti sarà il primo banco di prova per capire se sognare i primi quattro posti è possibile o meno.

Le raccomandazioni sono le solite di sempre: non guardare la classifica, temere e rispettare l’avversario, approcciare bene il match. Propositi che coach Luca Valentino riassume nel suo consueto punto pre-partita. “Troviamo una Casale che, partita dopo partita, ha cambiato faccia in questa seconda fase. La squadra piemontese ha alzato l'aggressività difensiva e il ritmo in attacco, concedendo veramente poco agli avversari ed ottimizzando le qualità offensive dei singoli elementi. Dovremo interpretare la partita con grande disciplina andando a soffocare il loro attacco, non permettendo facili transizioni offensive e limitando nella metà campo la qualità di Formenti e le iniziative di De Ros, capace di mettere in ritmo tutti i giocatori”. “Per noi – conclude - ogni partita è un'occasione per migliorare e nell'ottica del campionato per arrivare il più possibile pronti a vivere un'esperienza bella come quella dei playoff”.

La doppia vittoria esterna ha, se possibile, aumentato ancora di più l’entusiasmo attorno alla squadra biancorossa e così sabato sera il Pala Sammontana si annuncia gremito e caldo di entusiasmo. A dirigere la partita saranno Zanzarella di Rapolano terme e Nocchi di Vico Pisano mentre i tifosi di Casale potranno seguire la gara in diretta streaming sul canale youtube usebasket.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa