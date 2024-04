Vita Nova: "Comune non tutela patrimonio pubblico dopo Project financing"

L’art. 15 del famigerato Project financing prevede che il Consorzio Etruria & c. avrebbe dovuto fornire al Comune di San Miniato garanzie bancarie e/o assicurative per un importo di circa 400 mila euro, da svincolarsi al collaudo di determinate opere che il Consorzio avrebbe dovuto realizzare.

A seguito di specifica richiesta avanzata dal consigliere di opposizione Roberto Ferraro di avere copia della citata fidejussione e copia della corrispondenza relativa alla escussione della citata garanzia, non essendo state realizzate tutte le opere previste, il competente ufficio comunale in data 28 marzo 2024 ha risposto che “presso questo Ente non è stata reperita alcuna fidejussione” e “non è stata reperita alcuna corrispondenza intercorsa tra il Comune e il Concessionario (Consorzio Etruria & c.) in merito alla escussione della citata garanzia”.

Sembrerebbe quindi che il Comune di San Miniato non abbia adempiuto agli obblighi di legge per tutelare il patrimonio pubblico. Dimenticanza, smarrimento o altro, ma la cosa certa è che competenza e capacità non sono gli elementi che caratterizzano questo Comune. Vita Nova si impegna a gestire i soldi pubblici con competenza, onestà e trasparenza .

Lucio Gussetti, candidato sindaco "Vita Nova- Per San Miniato"