Castelnuovo Berardenga, San Gimignano e Poggibonsi valutano un'unica Comunità energetica rinnovabile

Castelnuovo Berardenga, San Gimignano e Poggibonsi stanno valutando la possibilità di dare vita ad un’unica grande comunità energetica rinnovabile. Le rispettive giunte comunali hanno approvato in questi giorni la delibera di indirizzo che dà avvio alla fase conoscitiva: il prossimo step sarà la pubblicazione da parte di ciascuno dei 3 Comuni della manifestazione di interesse per verificare la volontà di adesione alla CER di cittadini, imprese, associazioni, enti pubblici e privati.

La comunità energetica rinnovabile è una forma innovativa di aggregazione e di governance nel campo dell’energia da fonti rinnovabili, che porta vantaggi ambientali, sociali ed anche economici ai singoli componenti della comunità e alla comunità stessa, attraverso il meccanismo di incentivazione dell’energia prodotta ed autoconsumata, secondo le disposizioni vigenti in materia. Si può partecipare come produttori di energia, come consumatori o come prosumer, ovvero produttori e consumatori.

“I Comuni di Castelnuovo Berardenga, San Gimignano e Poggibonsi credono in questo percorso. – affermano i sindaci di Castelnuovo Fabrizio Nepi, di San Gimignano Andrea Marrucci e di Poggibonsi David Bussagli (Poggibonsi) – Vogliamo rendere i nostri territori protagonisti della transizione ecologica voluta dal legislatore europeo e nazionale, incentivando la produzione, lo scambio e l’autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili e innescando un cambiamento culturale e comportamentale nell’uso individuale e collettivo dell’energia. Le amministrazioni comunali svolgeranno un ruolo di ente facilitatore per favorire il più ampio coinvolgimento possibile dei cittadini, accompagneranno e sosterranno l’iter procedurale e saranno coinvolti nella comunità energetica anche come produttori di energia attraverso l’installazione di impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici.”

“Realizzare una comunità energetica comunale è già di per sé un obiettivo importante da perseguire. Noi stiamo valutando anche la possibilità di condividere un percorso per arrivare ad un’unica grande comunità energetica sovracomunale. – spiegano gli assessori all’Ambiente di Castelnuovo, Alessandro Maggi; di San Gimignano, Niccolò Guicciardini e di Poggibonsi, Roberto Gambassi - Abbiamo infatti riscontrato sin da subito una piena condivisione di intenti e la volontà di collaborare a questo progetto. Procederemo quindi con la pubblicazione della manifestazione di interesse per raccogliere le adesioni. Poi, una volta in possesso di un quadro attendibile di informazioni per ciascun comune metteremo a sistema questi dati per partire da qui con la redazione di uno studio di fattibilità sulla Cer sovracomunale.”

Crediamo fortemente in questo percorso – proseguono i tre assessori all’Ambiente - nella consapevolezza delle implicazioni ambientali e sociali e delle opportunità economiche che la Cer può garantire alla comunità stessa e ai suoi membri consentendo di essere parte di questo progetto anche a tutti coloro che per vari motivi (vincoli paesaggistici e dimensioni delle abitazioni) non hanno la possibilità di installare nelle proprie case impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Questi cittadini possono aderire alla Cer come consumatori ottenendo benefici.”

Fonte: Ufficio stampa