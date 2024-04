Quarant'anni dopo le elementari, si trovano a cena con la maestra

Nella serata di giovedì 4 aprile 2024, a Capraia e Limite un evento carico di nostalgia e gioia ha scaldato i cuori di coloro che vi hanno preso parte. Dopo circa quattro decenni dalla conclusione delle scuole elementari, la classe della sezione C del 1983-1988 si è riunita per una cena memorabile, accompagnata dalla presenza affettuosa della loro cara maestra, Lidia Tognetti Mati.

L'atmosfera era densa di emozioni, con sorrisi che illuminavano i volti e abbracci che riflettevano anni di amicizia e condivisione. È stato un momento di riscoperta e ricollegamento con il passato, ricordando insieme le esperienze condivise durante quegli anni formativi.

La presenza della maestra Lidia Tognetti Mati ha aggiunto un tocco speciale a questa riunione, poiché ha rappresentato non solo una figura autorevole della loro infanzia, ma anche una fonte di ispirazione e sostegno nel loro percorso di crescita.

"È stata un'opportunità per celebrare il passato, apprezzare il presente e guardare fiduciosi al futuro. Questa cena è stata molto più di un semplice evento sociale; è stata un'occasione per riconnettersi con le proprie radici e con le persone che hanno contribuito a plasmare chi si è diventati oggi. Un ringraziamento speciale alla Maestra Lidia Tognetti Mati per tutti gli insegnamenti e i valori che ci ha trasmesso" dicono con affetto i ragazzi della V C.