Elezioni Vinci, si presenta Scipioni (cdx): "Aperti alle istanze del territorio"

Sabato 6 aprile, alle ore 10:30, presso il Caffè della Corte in Viale Palmiro Togliatti 60 a Sovigliana, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del candidato sindaco del centrodestra per Vinci Alessandro Scipioni. Capogruppo dell'opposizione uscente in Comune ed in Città Metropolitana.

Saranno presenti le rappresentanze di tutti i partiti, con gli interventi del Capogruppo di Fratelli d'Italia in Regione Toscana e candidato alle elezioni europee Francesco Torselli, del Senatore Paolo Marcheschi , e dei rappresentanti e Empolesi Lega e Fratelli d'Italia.

Un momento di confronto con la cittadinanza per iniziare la sfida che dovrà portare al cambiamento e restituire a Vinci la speranza in un avvenire migliore.

"Partiamo con un progetto che è stato preparato in cinque anni di opposizione, che nasce dal centrodestra, ma è aperto a tutti coloro i quali vogliono che Vinci recuperi il posto che merita. Il nostro programma sarà aperto alle istanze del territorio, con un unico grande scopo: ridare il futuro di Vinci in mano ai suoi cittadini.

Vogliamo una città dinamica, che attragga gli investimenti, portando risorse e sviluppo. Trattenere i turisti sul territorio sarà tra le nostre priorità, per diffondere ricchezza e benessere. Abbiamo bisogno di potenziare il trasporto pubblico locale.

Bisogna tornare ad aprire attività commerciali, strutture ricettive per una vera e propria rinascita della terra che ha dato i natali al più grande genio della storia.

Vogliamo partire da Sovigliana, dove stanno aumentando in maniera preoccupante gli episodi di criminalità a danno di tanti cittadini. Nessun territorio per noi sarà più considerato periferia. Vinci deve essere un grande centro culturale e di sviluppo.

Nel nostro sogno di cambiamento bisogna prima di tutto ridare sicurezza alle persone. Crediamo che il sentirsi al sicuro sia una condizione fondamentale di buona vivibilità, ed un diritto inalienabile delle persone". Dichiara il candidato sindaco Alessandro Scipioni

Fonte: Ufficio Stampa