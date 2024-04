Empoli riceve l'attestato Unicef di Città amica di bambini e adolescenti

Martedì 9 aprile 2024 si riunirà il Consiglio comunale di Empoli, nella sala al primo piano del palazzo Municipale, in via Giuseppe del Papa, 41, con inizio alle 18.30 e eventuale prosecuzione alle 21. Come di consueto i lavori consiliari potranno essere seguiti anche in diretta sull’apposita piattaforma empoli.consiglicloud.it e sul canale Facebook Comune di Empoli. Nel corso della seduta, sarà consegnata alla nostra città da parte di Unicef la pergamena simbolo dell'accreditamento di "Città amica dei bambini e degli adolescenti".

Di seguito i punti all'ordine del giorno:

1. Comunicazioni del sindaco e del Presidente del consiglio.

2. Cerimonia di consegna ufficiale dell’attestato Unicef di accreditamento di Empoli Città Amica dei Bambini e degli Adolescenti.

3. Piano Operativo Comunale – Adozione ai sensi degli art. 19 della l.r.t. 65/2014.

4. Mozione presentata dal Presidente del Consiglio comunale e dalla presidente della Commissione Consiliare III “Cultura, Istruzione, Turismo, Sport e Tempo Libero, Servizi Sociali, Igiene e Sanità, Mense e Trasporti Scolastici” relativa a “Sostegno alla Giornata Mondiale della sindrome Fibromialgica”.