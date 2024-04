Federico Pavese presenta la candidatura a sindaco in centro a Montelupo

Domenica prossima 7 aprile, dalle 17.30 in poi, presso il locale Il Molino 2.0, in via Marconi 4 (appena all’inizio del centro storico pedonale montelupino) si svolgerà la presentazione del candidato a sindaco per la lista Monteluponelcuore, Federico Pavese.

“Non è un caso se ho scelto proprio Il Molino 2.0 per presentare alla cittadinanza la mia candidatura – spiega Pavese – perché si tratta di un’attività ristorativa aperta da poco nel nostro centro storico grazie a due giovani montelupini che hanno scommesso su qualità e identità territoriale, scegliendo uno dei luoghi più significativi per la nostra comunità. Un tentativo, riuscito, di rilancio del nostro tessuto urbano che merita un seguito e un’attenzione importante da parte delle nostre istituzioni comunali. La mia squadra ha idee e proposte forti.”

Presenti, per l’occasione, l’On. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione nazionale Fdi e il capogruppo Fdi Francesco Torselli in consiglio regionale, nonché candidato al Parlamento Europeo. Porteranno il saluto inoltre anche il presidente provinciale Fdi Claudio Gemelli e altri rappresentanti locali di Forza Italia e Lega. A seguire un brindisi offerto dal candidato.

Monteluponelcuore – Centrodestra per Montelupo