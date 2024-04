Fermato con un coltello e merce rubata, denunciato

Ricettazione e porto di oggetti atti ad offendere. Questi i motivi che hanno spinto i carabinieri a denunciare un uomo in Valdera, a Pontedera. Il 2 aprile era stato controllato mentre girava a piedi in città. Aveva con sé un coltello lungo 25 cm e altra merce - caricabatterie per telefoni cellulari, altoparlanti, taglia capelli professionali, un trapano ed altro di simile - custodita nelle confezioni originali. L’uomo non era in grado di fornire indicazioni circa l’origine del materiale in suo possesso che, pertanto, è stato sottoposto a sequestro, insieme al coltello, in attesa degli esiti dei successivi accertamenti che consentivano di stabilire che la merce era stata trafugata, da ignoti, all’interno di un grande magazzino in Valdera. L’uomo è stato quindi denunciato.