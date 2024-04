Firenza Guidi commemora i deportati di Montelupo con uno spettacolo itinerante

150 studenti e studentesse delle classi terze della scuola Media Baccio da Montelupo assieme agli attori della Compagnia Permanente del Frantoio realizzeranno una performance che si ispira ai fatti avvenuti nel Marzo del 1944.

Il prossimo appuntamento lunedì 8 aprile, alle ore 18.30, in viale Umberto I, con TRASPORTO 32. Si tratta di un progetto artistico (percorso di ricerca – teatro – performance – installazione) di Firenza Guidi, ispirato alle deportazioni dell’8 Marzo da Firenze con il trasporto ferroviario n. 32.

Lo spettacolo è stato preceduto da un’attività di approfondimento e da un laboratorio che si è tenuto nell’arco degli ultimi mesi.

Lo spettacolo è itinerante e sito-specifico; è, infatti, stato ideato e immaginato nello spazio deputato per la performance: Viale Umberto I, Montelupo. Come in un museo che vive e fa vivere, lo spettatore si muoverà insieme alla performance per seguire la storia.

Il titolo scelto per la performance di Firenza Guidi si riferisce al trasporto ferroviario n.32. Convoglio partito da Firenze 1’8 marzo 1944 con destinazione Mauthausen, dove giunse 1’11 marzo 1944 e sul quale viaggiarono i 21 cittadini di Montelupo. Altri deportati vennero aggiunti al convoglio durante le soste a Fossoli e a Verona.

In base alla sequenza dei numeri di matricola attribuiti alla data di arrivo del convoglio (compresi tra il 56885 e il 57481), il totale dei deportati risulta di 597.

Gli ultimi mesi sono stati ricchi di iniziative organizzate dall'amministrazione comunale per la commemorazione degli 80 anni dalla deportazione dei cittadini di Montelupo nei lager nazisti. 21 persone vennero prese dai fascisti con l’inganno dalle loro case l’8 marzo 1944 e deportate nei campi di concentramento tedeschi. Solo 5 di loro fecero ritorno.

“Trasporto 32 non è solo uno spettacolo, ma la fine di un percorso intenso di approfondimento che ha coinvolto gli studenti delle classi terze delle scuole medie. Un’attività impegnativa che abbiamo condiviso con la scuola, le insegnanti e la dirigente scolastica. Un progetto che ha visto una convergenza di intenti finalizzata a perseguire il fine ultimo di trasmettere ai nostri ragazzi la memoria di quanto accaduto.

In occasione dell’ottantesimo anniversario della deportazione abbiamo voluto integrare le attività che solitamente svolgiamo con il prezioso lavoro della regista Firenza Guidi. Il suo approccio al teatro permette di far vivere ai ragazzi e poi agli spettatori l’esperienza che narrano, fa sì che la storia entri nelle pieghe dell’anima di chi performa di chi assiste.

Ritengo che con il venir meno purtroppo per ragioni anagrafiche dei testimoni diretti di quanto accaduto sia importante sperimentare diverse forme di trasmissione della memoria.

Il teatro è sicuramente una di queste, l’altra fondamentale è l’appuntamento con i viaggi della memoria nei campi di sterminio che partiranno il prossimo 1 maggio”, afferma l’assessore alla memoria Lorenzo Nesi.

Progetto Artistico di Firenza Guidi in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Statale “Baccio da Montelupo”, promosso dal Comune di Montelupo Fiorentino.

Il Cast della Compagnia Permanente del Frantoio

Francesco Altini

Silvia Bagnoli

Morgana Bancone

Laura Bencini

Pietro Canovai

Erica Cosi

Lucia Dominici

Francesca Germanà

Emanuele Melani

Emilia Menichetti

Andrea Miluccio

David Murray

Gaia Pellegrini

Elisabetta Santini

Sara Toti

Nota rispetto alla foto allegata

“Dai banchi della scuola media bacio di Montelupo al teatro in scena con Firenza Guidi. e la giovanissima Morgana Bancone, che ha frequentato le scuole medie all’Baccio di Montelupo, una delle protagoniste dello spettacolo Trasporto 32.

Solo quattro anni fa era come questi ragazzi sui banchi di scuola, accarezzando il suo sogno di fare teatro, imparare le lingue e fare esperienze artistiche e non, a livello internazionale. Tutto ciò è apparso nella sua vita quando all’età di 13 anni ha partecipato in maniera straordinaria (era ancora in tempo di pandemia e le era stato permesso di partecipare anche se sotto età minima) alla sua prima scuola internazionale La Carne e il Diavolo. Da allora Morgana ha frequentato assiduamente la scuola di Firenza Guidi, crescendo in professionalità ed entrando a far parte della compagnia permanente!”

La prenotazione è obbligatoria.

Per prenotare: 0571/1590300; biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa