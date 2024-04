Firenze, le proposte Cgil, Cisl e Uil alla politica in vista delle elezioni amministrative

Cgil, Cisl e Uil Firenze, stamani presso Palazzo Vecchio in conferenza stampa, hanno presentato un documento di proposte per le prossime azioni di governo nella Città Metropolitana di Firenze, in vista delle prossime elezioni amministrative. Alla conferenza stampa sono intervenuti il Segretario Generale della CGIL Firenze Bernardo Marasco, il Segretario Generale della CISL Firenze Fabio Franchi e il Segretario Generale della UIL Toscana Paolo Fantappiè.

SCARICA IL DOCUMENTO CGIL-CISL-UIL FIRENZE