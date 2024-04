Fratres Montecalvoli devolve fondi contro la violenza sulle donne

Il gruppo Donatori di Sangue Fratres Montecalvoli dedica il mese di Aprile alla lotta contro la violenza sulle donne. Tutti i contributi del mese che riceveranno dalle donazioni dei propri iscritti saranno devoluti all’Associazione “Frida donne che sostengono le donne”. Un aiuto concreto da parte di tutti i donatori, che con questo gesto avranno la possibilità, oltre alla donazione, di aiutare anche chi si trova in difficoltà per le violenze subite. Più doniamo, più aiutiamo. Per informazioni o prenotazioni telefonare al numero 346 5410276 (Fratres Montecalvoli).