Sotto il glicine di Villa Bardini, torna il contest fotografico di Fondazione CrFirenze

La pergola del Giardino Bardini è tornata a colorarsi delle tante sfumature di lilla, viola e rosa. La fioritura del glicine quest’anno è in anticipo e i visitatori possono già godersi il panorama della città con una cornice del tutto particolare. Con la fioritura del fiore dell’amicizia torna anche il contest fotografico #Sottoilglicine, promosso da Fondazione CR Firenze, in collaborazione con il suo soggetto strumentale Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron, che gestisce il complesso di Villa Bardini.

Il concorso quest’anno ha per tema “Giochi” per incoraggiare a quella spensieratezza che la primavera suggerisce e l’invito per tutti è a pubblicare, dal 12 aprile al 25 aprile 2024, sul proprio profilo Instagram una foto sul glicine utilizzando il tag @villabardini e gli hashtag #VillaBardini, #Sottoilglicine e #GlicineBardiniContest. La classifica delle fotografie vincitrici del concorso, come d’abitudine, sarà a cura della community di @VillaBardini.

Le cinque immagini più belle saranno selezionate da una giuria e verranno condivise sul profilo Instagram di Villa Bardini per la votazione pubblica, che si svolgerà su Instagram nelle giornate del 30 aprile e 1° maggio 2024.

Una volta concluso il concorso le foto vincitrici saranno anche esposte a Villa Bardini. Come premio, il vincitore del contest potrà entrare gratuitamente con un accompagnatore a tutte le mostre di Villa Bardini in programma nel 2024 e al giardino Bardini. Gli altri quattro classificati avranno anch’essi l’accesso gratuito singolarmente.

"La pergola fiorita del Giardino Bardini – dichiarano i Presidenti di Fondazione CR Firenze Bernabò Bocca e della Fondazione Parchi Monumentali Bardini e Peyron Jacopo Speranza - è diventata ormai un simbolo della primavera fiorentina ed è conosciuta in molte parti del mondo grazie alle tante immagini fatte circolare, attraverso i social, dalle tante persone che raggiungono la villa proprio per poter ammirare questa fioritura davvero spettacolare. Siamo lieti di rinnovare l’iniziativa del contest fotografico, una tradizione che da 4 anni ci permette di festeggiare la bellezza della fioritura premiando quest’anno le foto più giocose e spensierate. Buon divertimento ai visitatori di Villa Bardini!".

Per maggiori informazioni e leggere il regolamento visitare villabardini.it. E per seguire l'avanzamento della fioritura guarda la webcam dedicata sullo stesso sito.

Durante i giorni di fioritura Villa Bardini propone anche un laboratorio per bambini e bambine dai 4 ai 10 anni con protagonista ancora una volta il glicine. A partire da carte riciclate di manifesti e pieghevoli di diverso colore e grammatura, i partecipanti saranno accompagnati a costruire una propria ghirlanda di grappoli. Il laboratorio, a cura di Stazione Utopia, si conclude con una passeggiata sensoriale immersi nella fioritura che decora la pergola del Giardino Bardini. L’iniziativa si terrà nelle domeniche del 21 e del 28 aprile in due turni, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Per info e prenotazioni: edu@stazioneutopia.com, tel. 3884609980

Fonte: Fondazione CR Firenze