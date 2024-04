Intossicazione alimentare, trenta persone soccorse a Montecatini

Probabile intossicazione alimentare in un hotel di Montecatini Terme. Una trentina di persone, tra queste sia ragazzi in gita scolastica sia turisti, hanno accusato sintomi di intossicazione nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 aprile. Per questo è stata attivata la procedura di maxi emergenza della Asl per il trasporto dei pazienti in vari ospedali della regione.

Le persone che si sono sentite male avrebbero cenato nello stesso ristorante della città termale. Le operazioni di soccorso sono andate avanti per tutta la mattina. Sul posto anche la polizia municipale e gli ispettori dell'igiene pubblica inviati dall'Asl.