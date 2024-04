L'empolese Samuele Lastrucci inaugura i concerti per il Giubileo in Vaticano

Ieri, giovedì 4 aprile, presso la sala stampa vaticana, S.E.R. Mons. Fisichella, pro-prefetto del dicastero per l'Evangelizzazione, ha annunciato tre concerti offerti dallo Stato Vaticano alla città di Roma in vista del Giubileo. Ad aprire la prestigiosa rassegna saranno il coro e l'orchestra "I Musici del Gran Principe" diretti dal suo giovane fondatore, Samuele Lastrucci. In programma il monumentale "Messiah" di Georg Friedrich Handel del 1741 eseguito integralmente con circa sessanta elementi tra coro e orchestra e quattro solisti di fama internazionale: Catherine Trottmann, Filippo Mineccia, Anicio Zorzi Giustiniani e Riccardo Novaro.

La data fissata per il concerto è domenica 28 aprile alle 17.30, presso la barocchissima chiesa di Sant'Ignazio di Loyola in Campo Marzio a Roma, più di mille i posti a sedere, l'ingresso sarà gratuito. Tra le autorità, i cardinali prefetti di dicastero, il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, ministri ed esponenti del Governo Italiano. Daranno copertura mediatica all'evento la Rai e Vatican News.

Nello stesso cartellone, due tra le più importanti istituzioni musicali del paese:

• 3 novembre, auditorium della Conciliazione, Quinta Sinfonia di Dimitri Shostakovich con l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Jader Bignamini

• 22 dicembre, chiesa di Sant’Ignazio di Loyola, brani di Palestrina, Perosi e Bartolucci con Cappella Musicale Pontificia Sistina diretta da Marcos Pavan

Samuele Lastrucci, classe 1994, si è formato con Federico Maria Sardelli presso la Scuola di Musica di Fiesole e poi al Centre de Musique Baroque de Versailles. Tra i suoi maggiori successi la riscoperta del patrimonio musicale connesso alla dinastia medicea: sua la prima esecuzione in tempi moderni dell'Ercole in Tebe di Jacopo Melani (Teatro della Pergola, Firenze) e il primo album dedicato al castrato fiorentino Gaetano Berenstadt (realizzato con Filippo Mineccia e pubblicato per Glossa) recentemente premiato dalla rivista specializzata Scherzo. Lastrucci è noto anche come direttore del museo di storia medicea di Firenze e condirettore dell'istituto di ricerca internazionale intitolato a Giovanni Battista Lulli.

Fonte: Ufficio Stampa