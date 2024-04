Leonardo Masi inaugura il comitato elettorale: "Rigenerato fondo del centro di Empoli"

Domenica 7 aprile, alle ore 18, in piazza Farinata degli Uberti 12, inaugura la sede del comitato elettorale di Leonardo Masi sindaco.

"Abbiamo preso un non luogo come tanti, purtroppo, ce ne sono nel centro di Empoli e nelle sue periferie – dice Masi – Abbiamo fatto un piccolo intervento di rigenerazione dal basso, da soli, con le nostri mani e il nostro lavoro, e lo abbiamo fatto diventare un luogo di colore e passione. Quella che inauguriamo domenica sarà la nostra casa da qui alle elezioni. Ma sarà anche la casa di tutte le cittadine e di tutti i cittadini che vorranno presentarci le loro idee, proposte e critiche. E anche di chi vorrà semplicemente passare per un saluto".