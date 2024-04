Mezzo pesante in avaria lungo la Siena-Firenze, traffico deviato allo svincolo di San Casciano

Lungo il Raccordo Autostradale 3 “Siena-Firenze” il traffico è provvisoriamente bloccato, in direzione nord, al km 54,450 a causa di un mezzo pesante in avaria nella galleria ‘Vallombrosina’. La circolazione, in direzione nord, è deviata allo svincolo di San Casciano.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per la regolazione della viabilità, al fine di consentire il ripristino della regolare circolazione nel più breve tempo possibile.