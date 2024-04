Motomondiale, biglietti a prezzo ridotto per i residenti in Mugello

Il circuito del Motomondiale farà tappa all’Autodromo Internazionale del Mugello dal 31 maggio al 2 giugno 2024 e anche quest’anno Mugello Circuit ha voluto dedicare, ai residenti in Mugello, un biglietto a prezzo speciale.

Con la collaborazione dei Comuni e dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello, è stata rinnovata la promozione rivolta a tutti i cittadini mugellani (eccetto Scarperia e San Piero per promozione dedicata) che permette di assistere alle prove e alle gare del GP d'Italia 2024, ad un prezzo vantaggioso: il biglietto abbonamento "prato" (esclusa area Prato 58 il venerdì e il sabato), valido per i tre giorni dell'evento, avrà il prezzo preferenziale di 75 euro (contro i 130 euro necessari per il normale acquisto dello stesso tagliando in prevendita e contro gli 85 euro necessari per l’acquisto in prevendita del biglietto valido per la sola domenica). Il tagliando d’ingresso potrà essere utilizzato esclusivamente dal richiedente, che all’ingresso del Circuito dovrà esibire un documento d’identità che attesti il Comune di residenza

Per i ragazzi sotto i 15 anni (ovvero nati dopo l’1/1/2009) l’accesso all’area prato è gratuita, non è quindi necessario compilare il modulo o prenotare il biglietto speciale.

Gli interessati potranno prenotare il biglietto dal 10 aprile al 5 maggio presentandosi personalmente, muniti di copia del documento di identità, presso gli uffici o le strutture che ogni Comune indicherà per il servizio di prenotazione. Gli abbonamenti potranno essere ritirati secondo le modalità che saranno indicate al momento della prenotazione.