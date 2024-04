Nuova piazza di Montecalvoli, la giunta punta a una riqualificazione con gli stessi posti auto

Un incontro molto partecipato quello che si è tenuto ieri, giovedì 4 aprile, al circolo Acli di Montecalvoli. La presentazione del progetto per la realizzazione della nuova piazza ha suscitato grande interesse e curiosità tra i cittadini della frazione, che hanno contribuito ad arricchire la discussione con spunti e osservazioni. A illustrare il progetto che ha ottenuto il finanziamento della Regione Toscana, oltre al sindaco Manuela Del Grande e la giunta comunale, c’erano anche gli architetti progettisti.

"Questa è l’occasione per riqualificare l’intera area – ha spiegato Del Grande -. In particolar modo, la parte alta di Montecalvoli ha bisogno di un rilancio urbanistico e la piazza è il luogo giusto da cui partire. Abbiamo deciso di portare avanti il progetto, senza però rinunciare alla qualità di vita degli abitanti: per questo motivo abbiamo apportato alcune piccole modifiche per garantire la sosta. La piazza, infatti, avrà due posti auto in più rispetto allo stato attuale".

Giunta e progettisti hanno spiegato come dal confronto tra lo stato attuale e quello che emerge dal progetto i posteggi regolari per le auto non solo non diminuirebbero, ma addirittura aumenterebbero.

"Ad oggi – dicono gli amministratori – i posteggi regolari sono sette: cinque in piazza, sul lato della casa canonica, di cui uno per disabili, e gli altri due davanti all’ex palazzo del comune. Tutti gli altri parcheggi che attualmente vengono utilizzati non sono autorizzati e non possono essere tenuti di conto".

Nel 2022 arriva la prima idea progettuale da parte di Zingoni e Bertelli. La pavimentazione in calcestruzzo architettonico richiama lo sterrato raccontato dagli anziani del borgo, quando in piazza si giocava a pallone. Le linee geometriche dell’area sono arricchite da fioriere e panchine, per rendere la piazza un luogo di incontro.

"Nel progetto presentato alla precedente amministrazione però – spiega del Grande – i parcheggi venivano quasi azzerati. La piazza era priva di stalli auto e in totale ci sarebbero stati solo 4 posti auto ai margini del quadrato, tre per la sosta temporanea e uno per i disabili".

"Questa soluzione – continua il primo cittadino – avrebbe gravato non di poco sulla vita dei montecalvolesi. Per questo abbiamo deciso di rivedere il progetto e far convivere la riqualificazione della piazza con le esigenze dei cittadini, che sono i primi a vivere quel luogo. Il progetto che presentiamo, infatti, prevede non più sette posteggi, ma nove in tutta l’area. E sono parcheggi veri e propri, non solo per la sosta ‘temporanea’. Sono ripristinati i cinque posti auto adiacenti alla casa canonica e l’accesso alla piazza sarà consentito grazie ad un varco tra gli elementi di arredo. Questa soluzione consente da un lato di garantire la presenza di posti auto, dall’altro, di poter chiudere la piazza nelle occasioni di feste ed eventi, nonché di mercatini legati alla filiera corta e non. Insomma, Montecalvoli avrà una piazza più bella e più attraente senza dover rinunciare alla comodità del parcheggio".

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte