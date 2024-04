A Palazzo Ghibellino una mostra per i cento anni di Egidio Taglialatela

Si inaugura sabato 6 aprile alle 17,30 presso il Circolo Arti Figurative nel Palazzo Ghibellino di piazza Farinata a Empoli un mostra in occasione dei cento anni dalla nascita dell'artista Egidio Taglialatela. Rimarrà aperta fino al 14 aprile.

CENNI BIOGRAFICI

Egidio Taglialatela è nato ad Ischia il 20 aprile 1924 e dopo aver fatto gli studi a Roma si è diplomato Maestro d’arte appassionandosi soprattutto alla ceramica tanto da metter su un laboratorio dove produceva bomboniere ed altri pregevoli oggetti. Sposatosi con Antonietta Orlando, trasferì poi la sua bottega ad Ischia, agoganta meta di tanti turisti, cosicché per accontentare le loro richieste oltre alla modellazione e al decoro ceramico, sfruttando la sua abilità nel disegno iniziò a dipingere con una tecnica particolare: catturare in diretta la scena imprimendola sulla tela con la spatola con tratti veloci secondo caldi e solari accostamenti di pochi colori come già bruciati dal sole mediterraneo affinché divengano pura luce.

Eppure questa sua gestualità istintiva non produce secchezze come spesso accade per una tale tecnica, ma riesce a creare una atmosfera ricca di vibrazioni e che dà dinamismo alle figure.

Notevole è anche la sua produzione ceramica e le sculture in terracotta che rinnovano la grande tradizione di quella scuola napoletana che va da Palizzi a Gemito.

Taglialatela ha partecipato a numerose Mostre Collettive e Personali - in Empoli ad esempio alla galleria del Barone - ma soprattutto all'estero, ove sue opere figurano in Collezioni private e pubbliche particolarmente in Germania ed in Svizzera.

Si trasferi da Ischia a Empoli con la famiglia e le figlie, Maria Grazia e Renata, e qui è vissuto dal 1972 al 1982, ma sempre trascorrendo nell’amata isola la stagione estiva continuando a dipingere. Egidio è scomparso ancora giovane in Empoli nel 1982.

In occasione del centenario della nascita, le figlie,il genero e i nipoti lo vogliono ricordare agli empolesi, molti dei quali hanno sue opere, con questa mostra che viene ben accolta nella sede del Palazzo Ghibellino.