Quattro piante di marijuana in casa, denunciato 28enne

Un uomo di 28 anni è stato denunciato a Pistoia dopo che la polizia ha scoperto quattro piante di marijuana, alte circa 100 centimetri, e 150 grammi di sostanza stupefacente già essiccata nella sua camera. Le piante erano coltivate in un impianto casalingo per la coltura indoor. Gli agenti sono intervenuti dopo aver notato un forte odore di droga proveniente dalla camera dell'uomo. Il giovane è stato deferito all'autorità giudiziaria per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.